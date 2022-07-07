ПОЛИТИКА
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Активист отправил в Северную Корею воздушные шары с медикаментами от коронавируса
Активист, бежавший из Северной Кореи, отправил воздушные шары с необходимыми при COVID-19 медикаментами. В ответ власти страны заявили, что такие «посылки» являются источником коронавирусной инфекции. Северная Корея переживает крупнейшую вспышку COVID-19 с начала пандемии. #trtнарусском #СевернаяКорея #коронавирус #воздушныешары #корея #новости #помощь #лекарства #трт
воздушные шары / Others
7 июля 2022 г.
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