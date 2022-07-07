Беспрецедентные меры безопасности на саммите G20

В индонезийском Денпасаре открывается первый день саммита глав МИД «Большой двадцатки». Россия на нем также присутствует, хотя ранее США требовали от Индонезии, хозяйки саммита, исключить россиян. Каких-либо встреч между западными министрами и Россией не планируется — более того, политики США уже пообещали бойкотировать все выступления Сергея Лаврова. Саммит откроется сегодня с двусторонней встречи глав МИД Турции и России — политики обсудят урегулирование продовольственного кризиса и вывоза зерна из черноморских портов. #trtнарусском #Денпасар #Индонезия #Саммит Большой двадцатки