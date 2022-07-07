Производитель смартфонов, ноутбуков и планшетов Apple внедрит в операционные системы своих устройств новую функцию «режим локдауна», сообщается на сайте компании.

Новая функция необходима для защиты пользователей и их данных от кибератак и шпионских программ. Ожидается, что режим появится на устройствах с iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura этой осенью.

Функция обеспечит дополнительную защиту для «очень небольшого числа пользователей», на устройства которых могут совершаться «узконаправленные кибератаки со стороны частных компаний, разрабатывающих спонсируемое государством шпионское программное обеспечение», сообщили в Apple.

При активации «режима локдауна» устройство будет блокировать возможность просмотра вложений в приложении «Сообщения», за исключением изображений. Некоторые функции, такие как предварительный просмотр ссылок, будут отключены. Также такие веб-технологии, как JIT-компиляторы JavaScript, при просмотре страниц будут отключены, если пользователь не внесет доверенный сайт в список исключений.

Приглашения и запросы некоторых сервисов Apple, в том числе вызовы FaceTime, также будут блокированы, если пользователь не направил инициатору разговора запрос или не вызывал его ранее. iPhone в заблокированном состоянии нельзя будет подключить к компьютеру через проводное соединение, также будет ограничено использование аксессуаров. Помимо этого, на устройстве нельзя будет устанавливать профили конфигурации, а его само — зарегистрировать в системе управления мобильными устройствами (MDM).

В Apple заявили, что новый режим был введен для противодействия случаям, подобным произошедшему с израильским разработчиком шпионского ПО NSO Group. В июле прошлого года года зарубежные СМИ сообщали, что власти отдельных стран следили за журналистами, политиками и активистами через их смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus, произведенной NSO Group. В компании расследование посчитали безосновательным. Представители организации утверждали, что NSO Group продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют ее продукцию не по назначению.

Однако в ноябре Минторг США внес NSO Group в черный список за действия в киберпространстве, «угрожающие интересам национальной безопасности и внешней политики» страны. Программное обеспечение компании использовали для слежки за как минимум девятью сотрудниками Госдепартамента. После этого Apple подала в суд на NSO Group из-за слежки за владельцами ее устройств. В корпорации полагают, что NSO Group и ее клиенты взламывали смартфоны частных пользователей и получали доступ к микрофону, камере и персональным данным.

В начале июля основатель SpaceX Илон Маск сравнил современный мир с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984». «Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки», — отметил он в Twitter, отвечая на сообщение другого бизнесмена, главы венчурной компании Andreessen Horowitz Марка Андриссена. Последний написал, что Оруэлл был оптимистом.