Правительство России разработает новую социально-экономическую программу, которая станет некой моделью развития страны в условиях сложившейся геополитической реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

Разработка модели началась в кабмине с июня под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Там проводятся отраслевые стратегические сессии, направленные на выявление слабых мест с целью дальнейшего разрешения по конкретным направлениям. Одна из целей правительства — в том, чтобы определить, каким образом будет достигаться суверенитет в разных сферах: медицине, IT, промышленности и других сферах.

Но экономическая и технологическая независимость «не краеугольный камень» программы, уточнил он. «Ключевое – понять, как мы будем жить дальше, и выстроить пути развития. Вопрос суверенитета важный, но он затрагивается лишь в тех областях, где есть смысл этого достигать», — пояснил один из источников.

Уже сейчас комиссия по повышению устойчивости экономики принимает необходимые решения по поддержке экономики в условиях санкций, сказали собеседники издания. Проведение сессий способствует выработке новых решений, как в части дальнейшего развития экономики, так и в социальной сфере. Также формируются усилия по сохранению условий для непрерывного повышения качества жизни россиян.

Отраслевые стратегии развития должны будут формироваться в несколько этапов. В ходе них определяется, какие ограничения образовались в результате санкций, какие из этого вытекают риски и возможности и какие задачи предстоит решить в краткосрочной перспективе. Также участники сессий готовят основные сценарии развития экономики до 2030 года с учетом их итогов. Сумма финансирования программы пока не определена, однако известно, что резервы на новую стратегию планируется сформировать в том числе за счет оптимизации расходов бюджета.

К работе привлекаются эксперты, бизнес, а также представители регионов, а систематизирует предложения Минэкономразвития. Сейчас свои тематические блоки уже представили вице-премьеры Дмитрий Чернышенко (курирует высшее образование и науку, цифровизацию, спорт и туризм) и Татьяна Голикова (курирует культуру, демографическую и социальную политику, здравоохранение и начальное образование). В Минобрнауки также подтвердили «Ведомостям» свое участие в подготовке программы.