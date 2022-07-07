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Западные банки отказались от неутешительных прогнозов для России
JP Morgan, Citigroup и BNP Paribas заметно улучшили прогнозы для российской экономики. Ранее их сценарии для Москвы были крайне негативными
Западные банки отказались от неутешительных прогнозов для России
Западные банки отказались от неутешительных прогнозов для России / Others
7 июля 2022 г.

Западные банки начали отказываться от резко негативных прогнозов по России, столкнувшейся с массовыми санкциями из-за вторжения в Украину. Как сообщает Bloomberg, американские JP Morgan (JPM) и Citigroup, а также французский BNP Paribas заметно улучшили предполагаемые сценарии для Москвы. JPM даже отметил, что российский ВВП снизится только на 3,5% — почти так же, как в пандемию 2020 года, когда он уменьшился на 3%.

До этого крупнейший банк США ждал падения российского валового продукта на 7%, но улучшил оценку вдвое, а Citigroup прогнозировал обвал ВВП на 9,6% — рекордный с 1994 года, но теперь ждет только спад только на 5,5%. Это даже меньше, чем во время глобального финансового кризиса-2009. BNP Paribas также улучшил оценку с минус 8,5% до минус 7%.

Российская экономика, тем не менее, продолжает сталкиваться с серьезными вызовами: в стране перестали работать целые отрасли, к примеру, автопром, где выпуск рухнул на 97% после массового ухода западных концернов. Однако сырьевые отрасли экономики продолжают работать на экспорт, который даже увеличился с начала войны. В день из России вывозится по 4 млн баррелей и, хотя страны Западной Европы втрое сократили закупки, весь объем энергоносителей выкупили Индия и Китай — со значительными скидками.

Также бойкот на российскую нефть не ввела Греция, заявил по этому поводу главный экономист Института международных финансов Робин Брукс. Если до войны греческие танкеры перевозили 50 млн баррелей в месяц, то теперь это почти 90 млн. «У ЕС есть возможность покончить с этим одним росчерком пера, отправляя Россию в хаос с необходимостью глушить нефтяные скважины», — добавил он. Ранее страны Евросоюза ввели против России нефтяное эмбарго с шестым пакетом санкций, которое, тем не менее, соблюдается с некоторыми ограничениями.

В США обсуждают возможность ограничить цену российской нефти в диапазоне $40-60 за баррель, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией источники. Цель этой меры — ограничить доходы России, но при этом не навредить экономике своей страны.

В России разработали собственные сценарии возможного спада экономики из-за санкций. В Институте прикладных экономических исследований РАНХиГС представили модель, согласно которой глубина экономического спада из-за последствий ограничений при прочих равных составит 6,4–11,5% ВВП в 2022 году в зависимости от уровня дисконта цены на нефть, ослабления курса рубля и торгового оборота. Полученные показатели не являются прогнозом годовой динамики ВВП, а отражают только эффект от внешнеэкономических шоков на экономику России (то есть, например, бюджетная или денежно-кредитная политика способны нивелировать часть санкционного спада). В ряде сценариев ожидается, что в следующем году экономика пострадает от наложенных ограничений так же или даже сильнее.

Ранее российская Госдума приняла пакет из двух законопроектов, позволяющих правительству принимать специальные экономические меры в условиях проведения операций за рубежом и оказывать армии материально-техническую помощь. Помимо прочего, среди таких мер временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, введение сверхурочного труда на предприятиях, связанных с оборонным комплексом, а также невозможность для юридических лиц отказаться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если это нужно во время «спецоперации». Действие законов распространяется и на ФСБ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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