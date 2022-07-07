Западные банки начали отказываться от резко негативных прогнозов по России, столкнувшейся с массовыми санкциями из-за вторжения в Украину. Как сообщает Bloomberg, американские JP Morgan (JPM) и Citigroup, а также французский BNP Paribas заметно улучшили предполагаемые сценарии для Москвы. JPM даже отметил, что российский ВВП снизится только на 3,5% — почти так же, как в пандемию 2020 года, когда он уменьшился на 3%.

До этого крупнейший банк США ждал падения российского валового продукта на 7%, но улучшил оценку вдвое, а Citigroup прогнозировал обвал ВВП на 9,6% — рекордный с 1994 года, но теперь ждет только спад только на 5,5%. Это даже меньше, чем во время глобального финансового кризиса-2009. BNP Paribas также улучшил оценку с минус 8,5% до минус 7%.

Российская экономика, тем не менее, продолжает сталкиваться с серьезными вызовами: в стране перестали работать целые отрасли, к примеру, автопром, где выпуск рухнул на 97% после массового ухода западных концернов. Однако сырьевые отрасли экономики продолжают работать на экспорт, который даже увеличился с начала войны. В день из России вывозится по 4 млн баррелей и, хотя страны Западной Европы втрое сократили закупки, весь объем энергоносителей выкупили Индия и Китай — со значительными скидками.

Также бойкот на российскую нефть не ввела Греция, заявил по этому поводу главный экономист Института международных финансов Робин Брукс. Если до войны греческие танкеры перевозили 50 млн баррелей в месяц, то теперь это почти 90 млн. «У ЕС есть возможность покончить с этим одним росчерком пера, отправляя Россию в хаос с необходимостью глушить нефтяные скважины», — добавил он. Ранее страны Евросоюза ввели против России нефтяное эмбарго с шестым пакетом санкций, которое, тем не менее, соблюдается с некоторыми ограничениями.

В США обсуждают возможность ограничить цену российской нефти в диапазоне $40-60 за баррель, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией источники. Цель этой меры — ограничить доходы России, но при этом не навредить экономике своей страны.

В России разработали собственные сценарии возможного спада экономики из-за санкций. В Институте прикладных экономических исследований РАНХиГС представили модель, согласно которой глубина экономического спада из-за последствий ограничений при прочих равных составит 6,4–11,5% ВВП в 2022 году в зависимости от уровня дисконта цены на нефть, ослабления курса рубля и торгового оборота. Полученные показатели не являются прогнозом годовой динамики ВВП, а отражают только эффект от внешнеэкономических шоков на экономику России (то есть, например, бюджетная или денежно-кредитная политика способны нивелировать часть санкционного спада). В ряде сценариев ожидается, что в следующем году экономика пострадает от наложенных ограничений так же или даже сильнее.

Ранее российская Госдума приняла пакет из двух законопроектов, позволяющих правительству принимать специальные экономические меры в условиях проведения операций за рубежом и оказывать армии материально-техническую помощь. Помимо прочего, среди таких мер временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, введение сверхурочного труда на предприятиях, связанных с оборонным комплексом, а также невозможность для юридических лиц отказаться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если это нужно во время «спецоперации». Действие законов распространяется и на ФСБ.