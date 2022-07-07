Объем торговли между Узбекистаном и странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) вырос до $11,1 млрд, что в 1,8 раза больше показателей 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли страны.

В Узбекистане с участием инвесторов стран ОЭС было создано более 5,3 тыс. совместных и иностранных предприятий. Об этом сообщалось на встрече вице-премьера, главы узбекистанского министерства Сардора Умурзакова с генсеком ОЭС Хусравом Нозири. В ходе нее стороны договорились о совместных мероприятиях, в том числе о заседании Совета министров иностранных дел, которое пройдет в ноябре этого года в Ташкенте.

Нозири в ходе мероприятия подчеркнул, что председательство Узбекистана в ОЭС способствует дальнейшему расширению и укреплению партнерства в рамках этой организации. Он упомянул работу по исполнению принятой «Дорожной карты» ОЭС под руководством Узбекистана. Политики также поговорили о преодолении последствий пандемии COVID-19 и разрыве логистических цепочек. Они обсудили восстановление транспортных коммуникаций и торговли в регионе.

ОЭС была образована в 1985 году для развития торгово-экономических связей между странами Центральной Азии и Ближнего Востока. РУз стала членом организации в 1992 году. В ее состав также входят Азербайджан, Афганистан, Иран и другие государства.

В начале июля стало известно, что за пять месяцев текущего года банки Узбекистана заработали 3,44 трлн сумов чистой прибыли ($318 млн) — в 1,5 раза больше, чем было в январе-мае 2021 года.

Как сообщал Центробанк страны, рентабельность активов банковского сектора за год выросла с 1,9 до 2,4%, а рентабельность капитала — с 9,2 до 11,4%. При этом у пяти крупнейших узбекистанских банков — «Узнацбанка», «Узпромстройбанка», «Асакабанка», «Агробанка» и «Ипотека-банка» — показатели оказались ниже, чем в целом по сектору. Их совокупные результаты на 1 июня не превысили 10%, а у игроков с величиной активов от 3 до 10 трлн сумов значения составили 5,3 и 25,1%, соответственно. Это значит, что малые банки генерируют активов и капитала больше, чем крупные игроки на рынке.