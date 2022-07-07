ПОЛИТИКА
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Шольц: «АдГ — это «партия России»
Депутат партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре обвинил канцлера Германии в действиях, «оторванных от реальности». По его словам, рост цен в Германии не связан с войной в Украине, а является следствием политики экономии федерального правительства. Он призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». В ответ на это Шольц назвал АдГ партией России.  #trtнарусском #Шольц #Германия #Россия
Шольц: «АдГ — это «партия России» / Others
7 июля 2022 г.
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