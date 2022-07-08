Китайские компании могут заниматься промышленным шпионажем, бизнесменам стоит помнить об этом при принятии решений о партнерстве с ними, хотя «привлекательность бизнеса с Китаем» и понятна. Об этом в ходе встречи с главой Ми-5 Кеном Маккаллумом в Лондоне заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Отчет о встрече опубликован на сайте ведомства.

«Поддержание технологического превосходства может сделать больше для повышения стоимости компании, чем партнерство с китайской компанией, при котором вы в один прекрасный день можете обнаружить, что китайское правительство и ваш «партнер» крадут и копируют ваши инновации», — подчеркнул он.

Глава ФБР уверен, что китайские шпионы следят за компаниями «повсюду, от больших городов до маленьких, от компаний из рейтинга Fortune 100 до стартапов», их интересует все — авиация, искусственный интеллект, фармацевтика.

«И даже эти действия блекнут в сравнении с щедро обеспеченной хакерской программой, более объемной, чем у всех остальных крупных стран вместе взятых», — добавил Рэй. Он сообщил, что ФБР зафиксировало попытки Пекина изолировать свою экономику, чтобы возможные санкции в будущем не нанесли ей большого ущерба. Он назвал такое поведение «подсказкой» для других стран.

«Я уверен, что Китай извлекает самые разные уроки из происходящего вокруг России», — считает глава американского силового ведомства. По словам Рэя, в случае вторжения китайских властей на Тайвань реакция Вашингтона будет такой же, как сейчас на конфликт в Украине, однако «в еще большем масштабе».

Рэй также упомянул о хакерских атаках Пекина, которые происходили, к примеру, в 2021 году, когда китайские хакеры атаковали локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server. Взломщики из Китая пытались похитить информацию американских организаций. В КНР, однако, полностью отрицали причастность ко взломам. Напротив, в марте 2022 года китайские СМИ сообщили о кибератаках, в ходе которых неизвестные взяли под контроль китайские компьютеры, чтобы затем провести с них атаки на объекты в России, Беларуси и Украине. В Национальном центре по кибербезопасности Китая заявили, что на деле большинство этих атак исходило из США.

В 2019 году США официально обвинили китайскую компанию Huawei в похищении коммерческой тайны американской T-Mobile, которая подала иск против китайской компании спустя два года после предполагаемой кражи в 2012. T-Mobile заявляла, что в Huawei завладели не только информацией о характеристиках работы робота Tappy, который имитирует использование смартфонов, но и его отдельными элементами. В результате китайская компания смогла использовать украденные части робота для «разработки, улучшения и устранения неполадок собственного робота».