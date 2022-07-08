Танзания подписала соглашение с турецкой фирмой Yapı Merkezi о строительстве современной железнодорожной линии на $900 млн, пишет Daily Sabah. Договор был заключен в рамках усилий страны по модернизации транспортных связей и развитию торговли с соседними государствами.

Планируется, что165-километровая линия на северо-западе Танзании станет частью более крупного 1219-километрового железнодорожного проекта, который страна реализует поэтапно. Его целью является соединение коммерческой столицы Дар-эс-Салам на берегу Индийского океана с Мванзой на озере Виктория.

Церемония подписания договора состоялась в Дар-эс-Саламе. В ходе нее генеральный директор Танзанийской железнодорожной корпорации Масанья Кадогоса заявил, что 165-километровая линия будет стоить $900,1 млн.

Железная дорога будет построена в течение 42 месяцев, включая шесть месяцев испытаний. Как только новый участок будет завершен, общий объем инвестиций Танзании в весь проект современной железнодорожной линии составит 16,7 трлн танзанийских шиллингов ($7,17 млрд). Новая секция является четвертой из пяти, которые будут включать полную линейку. Yapı Merkezi уже взяла на себя обязательства по постройке первых трех секций.

Президент Танзании Самия Сулуху прилагала усилия к тому, чтобы завершить большие инфраструктурные проекты в стране, начатые ее предшественником Джоном Магуфули, чтобы наладить торговлю с Угандой, Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго. Железная дорога является частью проекта, который должен предоставить всем указанным странам доступ к Индийскому океану.

Проект Yapı Merkezi, по словам представителей компании, призван помочь развитию экономики Танзании, особенно в сферах торговли и туризма. Власти страны в последние годы реализовывали многие масштабные инфраструктурные проекты, в том числе гидроэлектростанцию на 2 115 мВт, построенную в национальном парке.