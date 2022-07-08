6 июля депутаты Госдумы закрыли весеннюю сессию, начавшуюся в январе в пандемию, про которую через пару недель мир, можно сказать, забыл: 15 февраля все фракции ГД поддержали обращения КПРФ к президенту о признании независимости сепаратистских «ДНР/ЛНР», 21-го Владимир Путин объявил об их признании, 24-го началось вторжение в Украину. С этого момента, говорят эксперты, весенняя сессия проходила под знаком борьбы за Донбасс и с последовавшими санкциями. В целом законотворцы успели многое как на международной арене, так и для решения внутренних вопросов. Даже «под занавес» они приняли целый ряд ключевых решений…

Объяснимая статистика

Перед закрытием весенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился впечатляющей статистикой о законах, которые этой весной стали частью жизни россиян: «361 федеральный закон принят», — сказал председатель ГД. Это в два с половиной раза больше, чем было принято в более короткую осеннюю сессию 2021-го (143 закона).

«Из этого количества 35,2% социально значимые законы, — продолжил Володин. — Для сравнения в прошлом созыве таких законов 21,5%». Кроме того, 63,4% принятых законов — это законы прямого действия и «это очень важный показатель», уточнил главный парламентарий: «Для сравнения — это больше на 1,5%, чем в прошлом созыве. Вот количественные показатели нашей работы!». В думском портфеле, по его словам, осталось еще 1,2 тысячи законопроектов.

Также председатель Госдумы предложил депутатам не сидеть на каникулах дома. «У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в «ЛНР, ДНР»», — сообщил коллегам Володин.

Неособенные особенности

Первый заместитель спикера ГД Александр Жуков, в свою очередь, напомнил, что за четыре месяца палате пришлось принять «несколько десятков» антисанкционных законов, в том числе о введении моратория на проверки бизнеса, кредитных каникулах, параллельном импорте, мерах поддержки российских инвесторов и т.д.

Примечательно, что большинство инициатив по поддержке экономики вносились Белым домом и принимались депутатами очень быстро. «Ведомости» посчитали, что как-то за один день парламент умудрился принять закон о возможности размещать средства ФНБ в государственных ценных бумагах и направлять на покупку акций российских эмитентов; поправки в Воздушный кодекс, позволившие регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности.

При этом Жуков «не сказал бы, что процесс законотворчества после начала спецоперации сильно поменялся». «Он ускорился, это да, но это связно с тем, что многие антисанкционные меры принимались быстро для поддержки наших компаний. Но, например, поправки в Налоговый кодекс на площадке ГД существенно дорабатывались», — уточнил госдумовец и подтвердил, что антисанкционные меры в основном вносило правительство. Но принимались и депутатские инициативы.

«Волонтерский ответ»

Почти каждый второй принятый этой весной закон был инициирован «Единой Россией» или при непосредственном участии депутатов партии, рассказал глава фракции Владимир Васильев. «Было внесено 588 законопроектов, приняты 292. 49% из них готовили коллеги из «Единой России», в 44% — принимали участие», — уточнил он.

Отдельно Васильев подчеркнул: «Что особенно важно — практически все значимые законопроекты принимались единогласно». По замечанию политтехнолога Олега Захарова, действия Госдумы стали «волонтерским ответом» на «входящие вызовы»: «Имевшая место всегда аппаратная конкуренция парламента и правительства в части внесения отвечающих запросам времени законопроектов ушла в прошлое».

В этой сессии действительно было больше консенсусных решений, цитируют «Ведомости» замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова: «Работа в целом активизировалась, темп принятия законопроектов усилился, и их в целом было принято больше, чем раньше». В Госдуме стало меньше споров по непринципиальным вопросам, говорит и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев: «Теперь депутаты соревнуются в том, кто предложит более эффективные меры для поддержки людей и экономики».

Принятые меры

В итоге в целях поддержания экономики для 19 регионов РФ были досрочно погашены кредиты. Была одобрена инициатива о скорейшем осуществлении расчетов по госконтрактам в строительной отрасли на общую сумму свыше 2 триллионов рублей.

Также приняты меры по улучшению условий работы для бизнеса и меры поддержки многодетных семей. Вице-спикер ГД и глава партийной комиссии Анна Кузнецова напомнила о новой ежемесячной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Депутаты утверждают, что снизили законодательную нагрузку на образование, провели серьезное обсуждение на эту тему. На контроле находится программа капремонта школ, на которую по инициативе «ЕР» в бюджете заложено 67 млрд рублей. Также Госдума приняла закон о создании в России движения детей и молодежи. «Оно возьмет в свою орбиту талантливых, инициативных молодых людей, поможет им себя реализовать», — акцентировал единоросс Васильев.

«Считаю, что поставленные перед Думой задачи удалось выполнить, несмотря на то, что работать пришлось оперативно и с учетом сложившейся в мире ситуации», — уверяет Васильев.

Последние дни

Быстрыми темпами меняется законодательство в сфере медицины. Так, ЕР стала инициатором закона, в рамках которого родители детей-инвалидов, нуждающихся в уходе, получают право бесплатно находиться с ними в стационарах. «В осеннюю сессию партия продолжит работу по декриминализации и дебюрократизации медицины. Изменения не должны привести к потере качества медпомощи», — подчеркнул глава думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

Отдельным направлением стала законотворческая деятельность, направленная на повышение эффективности армии. Как отметил председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, депутаты безотлагательно рассмотрели вопрос об увеличении военных пенсий — дважды в этом году. Также теперь действует закон, защищающий боевые выплаты от списаний.

За неделю до конца сессии Госдума приняла правительственный законопроект о праве Белого дома вводить «спецмеры», которые позволяют ему в упрощенном порядке устанавливать правила госзакупок для «удовлетворения потребностей» в рамках войны в Украине. В последний день — закон, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.

В приоритете у Госдумы были законопроекты, связанные с обеспечением безопасности государства и стабилизацией экономической ситуации, делает вывод политолог Константин Костин. «Во время пандемии были законопроекты, связанные с охраной здоровья граждан и также поддержкой экономики. Теперь мы живем в другой реальности, и деятельность всех элементов государственной машины, в том числе и законодательной власти, перестраивается в соответствии с новыми задачами», — заключает эксперт.

Следующая, осенняя сессия начнется 30 августа.