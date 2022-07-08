ПОЛИТИКА
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Россия и Турция готовы обеспечить безопасный выход судов из портов Украины
Россия и Турция готовы обеспечить безопасный выход судов из портов Украины. Об этом на полях саммита G20 заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, диалог по этой теме идет на уровне военных ведомств России, Украины и Турции. Точной даты встречи в четырехстороннем формате (все названные страны + ООН) пока нет. 7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры по Черноморским коридорам активизируются в ближайшие 10 дней. Встреча должна пройти в Стамбуле, где будет создан контрольный центр для контроля вывоза зерна из Черноморского региона. #trtнарусском #Россия #Турция #Украина #вывоззерна #зерно
зерно / Others
8 июля 2022 г.
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