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Türkiye Scholarships поставила рекорд по количеству иностранных студентов
Число иностранцев, учащихся по программе Türkiye Scholarships, достигло рекордных 165 тысяч
Türkiye Scholarships поставила рекорд по количеству иностранных студентов
Фото: YTB / Others
8 июля 2022 г.

Турецкая учебная программа Türkiye Scholarships поставила рекорд по количеству привлеченных иностранных студентов, пишет Daily Sabah. Туда было подано 165 тыс. заявлений из 171 страны, что является рекордом (по сравнению с 42 тыс. заявлений в начале работы программы).

Образовательные программы и университеты Турции привлекают учащихся со всего мира, а Türkiye Scholarships представляет собой самую крупную учебную программу в стране. Сейчас по ней проходят обучение 15 тыс. иностранных студентов из 145 государств, а выпускниками в этом году стало 2,3 тыс. учащихся из 107 стран.

Они получили дипломы в ходе «11-й интернациональной выпускной церемонии-2022». Ее посетили министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, замминистра Сердар Чам, глава Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулла Эрен и 300 иностранных студентов и гостей из 75 стран. «Сегодня вы становитесь частью наше семьи, насчитывающей 15 тыс. выпускников турецкой учебной программы в 184 странах, — заявил Эрен, выступая на церемонии. — Всего в стране прошли обучение около 240 тыс. иностранных студентов, хотя еще десять лет назад это число не превышало 20 тыс.».

Он напомнил, что власти Турции разрабатывали учебную программу, сообразуясь с анализом потребностей страны . «Каждый год мы принимает 4 тыс. студентов на программу Türkiye Scholarships и помогаем 2 тыс. учащихся получить дипломы», — добавил он.

Выпускники учебной программы приносят значительную пользу развитию страны, сказано в публикации. Получившие турецкий диплом предприниматели участвуют в 50% иностранных бизнесов в стране. Среди них 38 выпускников Türkiye Scholarships заработали $350 млн в прошлом году, причем $153 млн пришлось на импорт товаров из Турции.

«Значительного успеха добился выпускник турецкой программы из Нигера, который добился покупки 90% трансформаторов электроэнергии из Турции, — сообщил Эрен. — Другой пример успеха наших студентов — операция с трансплантацией искусственного сердца, которую один из них провел в Азербайджане и получил знак почета от президента страны Ильхама Алиева». Он также напомнил, что выпускником турецкой учебной программы стал президент Занзибара Хусейн Мвиньи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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