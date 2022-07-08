Турецкая учебная программа Türkiye Scholarships поставила рекорд по количеству привлеченных иностранных студентов, пишет Daily Sabah. Туда было подано 165 тыс. заявлений из 171 страны, что является рекордом (по сравнению с 42 тыс. заявлений в начале работы программы).

Образовательные программы и университеты Турции привлекают учащихся со всего мира, а Türkiye Scholarships представляет собой самую крупную учебную программу в стране. Сейчас по ней проходят обучение 15 тыс. иностранных студентов из 145 государств, а выпускниками в этом году стало 2,3 тыс. учащихся из 107 стран.

Они получили дипломы в ходе «11-й интернациональной выпускной церемонии-2022». Ее посетили министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, замминистра Сердар Чам, глава Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулла Эрен и 300 иностранных студентов и гостей из 75 стран. «Сегодня вы становитесь частью наше семьи, насчитывающей 15 тыс. выпускников турецкой учебной программы в 184 странах, — заявил Эрен, выступая на церемонии. — Всего в стране прошли обучение около 240 тыс. иностранных студентов, хотя еще десять лет назад это число не превышало 20 тыс.».

Он напомнил, что власти Турции разрабатывали учебную программу, сообразуясь с анализом потребностей страны . «Каждый год мы принимает 4 тыс. студентов на программу Türkiye Scholarships и помогаем 2 тыс. учащихся получить дипломы», — добавил он.

Выпускники учебной программы приносят значительную пользу развитию страны, сказано в публикации. Получившие турецкий диплом предприниматели участвуют в 50% иностранных бизнесов в стране. Среди них 38 выпускников Türkiye Scholarships заработали $350 млн в прошлом году, причем $153 млн пришлось на импорт товаров из Турции.

«Значительного успеха добился выпускник турецкой программы из Нигера, который добился покупки 90% трансформаторов электроэнергии из Турции, — сообщил Эрен. — Другой пример успеха наших студентов — операция с трансплантацией искусственного сердца, которую один из них провел в Азербайджане и получил знак почета от президента страны Ильхама Алиева». Он также напомнил, что выпускником турецкой учебной программы стал президент Занзибара Хусейн Мвиньи.