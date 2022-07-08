Производитель автомобилей из Турции FNSS построит в Омане ремонтный центр, чтобы чинить ранее поставленную в страну бронетехнику. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление компании. Соответствующее соглашение было подписано между FNSS и министерством обороны Омана.

На данный момент в стране находятся 172 бронированных автомобиля Pars III 6x6 и 8x8 в 13 разных конфигурациях. Их поставки начались в 2017 и были завершены в 2020. FNSS также предоставляла в Омане услуги по ремонту и поддержанию машин в рабочем состоянии на протяжении всего срока их использования. Однако создание нового ремонтного центра выведет отношения между двумя сторонами на новый уровень, отмечается в публикации. Согласно договору, FNSS будет предоставлять армии Омана необходимое оборудование и детали.

Оманские вооруженные силы при этом будут тренироваться в использовании продукции FNSS, в то время как представители компании гарантируют техническое сопровождение бронетехники. Для производства нужных деталей компания может подключить местные производства. Ожидается, что строительство нового центра внесет свой вклад в развитие регионального малого и среднего бизнеса в Омане и создаст рабочие места.

В 2015 году FNSS и власти Омана подписали соглашение, согласно которому в страну были завезены несколько конфигураций бронированной машины Pars, в том числе с 25- и 30-миллиметровыми орудийными башнями. Они были экипированы как машины для патрулирования и разведки, командно-штабных мероприятий, оказания скорой помощи и спасения пострадавших, технического обслуживания, а также как машины с защитой от химического, биологического, радиационного и ядерного оружия.

Компания FNSS массово производит технику в том числе и на экспорт. На сегодняшний день она продала уже более 4 тыс. бронированных машин в разных конфигурациях.