Европа перекрывает энергоснабжение бедных стран, скупая мировые запасы газа и пытаясь найти замену российским энергоресурсам, пишет The Wall Street Journal. Западные страны поглощают мировые запасы газа, используемого для производства электроэнергии, из-за дефицита российских энергоносителей.

Из-за этого, как, например, заявляют пакистанские официальные лица, тендер из страны на поставку сжиженного природного газа на сумму около $1 млрд не получил предложений. «Каждый день предприятия и дома часами страдают от отключения электричества по вине правительства, потому что страна не может импортировать достаточное количество природного газа для питания электростанций», — указали авторы статьи.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку в $1,9 тыс. за тысячу кубометров. В целом цена на газ с начала торгов увеличилась на 7%.

В начале июля стало известно, что за последний месяц США впервые смогли обойти Россию по количеству поставленного в страны Евросоюза газа. «Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС привело к тому, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России», — заявил Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. При этом жителям Европы нужно срочно сокращать расходы газа, чтобы успеть заполнить хранилища перед «суровой зимой», напомнил он.

Москва при этом не исключила, что в течение лета увеличит добычу в соответствии со своей квотой в 11 млн баррелей в сутки, что пока не удается сделать из-за проблем с экспортом после начала вторжения в Украину, следовало из слов вице-премьера Александра Новака. По его словам, в июне Россия добывала 9,9 млн баррелей в сутки, тогда как в феврале, до начала боевых действий и последовавших за этим санкций — 10,2 млн баррелей в сутки, а в марте-апреле добыча упала до 9 млн баррелей. «Уверены, что в летний период мы обеспечим восстановление и те квоты, которые предоставлены для России действием соглашения. Роль России в действии соглашения будет одной из ключевых, как и ранее было», — заявлял вице-премьер.