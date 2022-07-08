ПОЛИТИКА
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Американской баскетболистке грозит до 10 лет колонии в России
Звезда американского баскетбола Бриттни Грайнер более четырех месяцев находится в московском СИЗО. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков. В феврале этого года при вылете из Москвы в багаже спортсменки обнаружили вейп-картриджи с маслом марихуаны. На последнем заседании спортсменка частично признала свою вину. #trtнарусском #россия #баскетболистка #америка #грайтер #контрабанда
Американской баскетболистке грозит до 10 лет колонии в России / Others
8 июля 2022 г.
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