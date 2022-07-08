Вооруженные силы Китая провели патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Минобороны страны Ву Киан, пишет Reuters. По его словам, учения Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая были организованы в качестве ответа провокации США на Тайване.

«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела патрулирование и учения в режиме реального боя с участием нескольких видов войск на море и в воздухе около острова Тайвань», — заявил по этому поводу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

Он отметил, что военные учения вблизи острова прошли в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе. «Мы активизируем военные учения, будем твердо защищать суверенитет и безопасность нашей страны, пресечем любые попытки добиться так называемой независимости Тайваня», — добавил представитель вооруженных сил. Китайская армия продолжит оставаться в состоянии повышенной боевой готовности, сообщил Ши И. «Мы активизируем военные учения, будем твердо защищать суверенитет и безопасность нашей страны, пресечем любые попытки добиться так называемой независимости Тайваня», — заключил он.

В конце июня около 30 самолетов армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Тогда для наблюдения за дальнейшими действиями китайских ВВС Тайвань направил воздушный патруль и развернул зенитно-ракетные комплексы. Это не первый раз, когда самолеты Китая входят в опознавательную зону: ранее аналогичная ситуация произошла в конце мая.

Недавно официальный представитель Минобороны Китая У Цянь отмечал, что в случае отделения Тайваня от КНР армия без колебаний начнет войну. Пекин будет защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он. Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости.

Также о ситуации с Тайванем говорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который утверждал, что Вашингтон готов предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем. «Мы, конечно, выражали беспокойство относительно принятия Китаем односторонних мер с целью изменения статус-кво, мы думаем, что они внимательно следят за происходящим на Украине, чтобы в целом извлечь уроки, в том числе относительно Тайваня, — говорил он. — Для США ситуация с Украиной и с Тайванем — это не одно и то же».

В мае сообщалось, что США и Тайвань создадут закрытую от Китая и России систему обмена информацией. Она призвана подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в которые входят Россия и Китай. Также к участию в системе в будущем могут быть привлечены не входящие в АТЭС страны, в том числе Великобритания и Бразилия.