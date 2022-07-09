Трупы на улицах. Как живет Донецк под ежедневными обстрелами?

В России утверждают, что за обстрелами Донецка якобы стоят украинские военные. А вот по данным украинского СНБО, Донецк обстреливают российские войска. Тем временем жители города продолжают жить и хоронить на фоне обстрелов. #Донецк #Россия #Украина