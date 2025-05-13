ВОЙНА В ГАЗЕ
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Последний американский заложник в Газе освобожден
Встреча на границе с Газой — 21-летний Эдан Александр, гражданин США и Израиля вернулся домой.
Последний американский заложник в Газе освобожден / TRT Russian
13 мая 2025 г.

Хамас передал молодого человека представителям Международного комитета Красного Креста в городе Хан-Юнус, после чего он был доставлен на территорию Израиля. Там его уже ждали родители и братья, прилетевшие из США. Освобождение Эдана Александра стало частью более широких усилий, направленных на достижение соглашения о перемирии, а также на разблокировку гуманитарных поставок в сектор Газа, которая уже более 70 дней находится в полной изоляции в результате блокады, введенной Израилем.

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