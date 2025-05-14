Турция вступила в новый этап строительства будущего без террора после решения сепаратистской организации о самороспуске и сдаче оружия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития (AK Parti). Глава государства указал на историческое значение этого события.

«С заявлением сепаратистской организации о принятии решения о самороспуске и сдаче оружия мы вступили в новый этап наших усилий по созданию «Турции без террора», — заявил Эрдоган. — Турецкая Республика продемонстрировала друзьям и врагам свою способность решать собственные проблемы усилиями своего государства, своих политических институтов и волей своих граждан».

По словам турецкого лидера, наступивший этап — это укрепление единства, братства и солидарности 86-миллионного народа Турции. «Этот этап — окончательное устранение террористической стены, воздвигнутой между 86 млн граждан. Этот этап — освобождение от серьезного препятствия, сдерживавшего расцвет нашей демократии», — подчеркнул он.

Эрдоган отметил важную роль лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, чья «инклюзивная и конструктивная позиция», выраженная в октябре прошлого года, стала прологом к этому благоприятному процессу.

Президент напомнил, что попытки разрешить проблему терроризма предпринимались со времен президента Тургута Озала, но все они терпели неудачу из-за различных внутренних и внешних сил. Особенно в 1990-е годы из-за некоторых ошибочных решений терроризм не отступал, а, напротив, расширял свою базу.

«За более чем 40 лет с начала деятельности организации все слои нашего общества — турки, курды и другие группы — страдали и несли потери», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер также указал на экономический ущерб от терроризма: «Колоссальные ресурсы, исчисляемые триллионами долларов, которые могли быть использованы для повышения благосостояния граждан, были потрачены на прямую борьбу с терроризмом или решение вызванных им экономических и социальных проблем».

«В то время как некоторые страны нашего уровня поднимались на вершину лиги развитых государств, мы теряли много времени на разминирование нашего пути», — заключил президент Турции.