Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины, прибывшими в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Боснией и Герцеговиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение сохранению стабильности на Балканах, а также территориальной целостности, суверенитету и конституционному порядку Боснии и Герцеговины.

Он заявил, что Турция ожидает, что нынешний кризис в Боснии и Герцеговине будет преодолен с минимальными последствиями, и что будет достигнуто широкое согласие при участии всех сторон. Глава турецкого государства подтвердил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Боснии и Герцеговине.