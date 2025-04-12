ТУРЦИЯ
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Турция выступает за стабильность на Балканах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины на полях Анталийского дипломатического форума
Турция выступает за стабильность на Балканах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины / AA
12 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины, прибывшими в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Боснией и Герцеговиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение сохранению стабильности на Балканах, а также территориальной целостности, суверенитету и конституционному порядку Боснии и Герцеговины.

Он заявил, что Турция ожидает, что нынешний кризис в Боснии и Герцеговине будет преодолен с минимальными последствиями, и что будет достигнуто широкое согласие при участии всех сторон. Глава турецкого государства подтвердил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Боснии и Герцеговине.

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