ПОЛИТИКА
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Дуров покинул Францию
Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию, где его обвиняют в преступлениях, связанных с организованной преступностью
Дуров покинул Францию
Павел Дуров / Reuters
15 марта 2025 г.

Основатель Telegram Павел Дуров утром 15 марта уехал из Франции, где против него ведется расследование по обвинениям в преступлениях, связанных с организованной преступностью. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

По данным агентства, Дуров покинул страну с разрешения властей. Один из источников утверждает, что следственный судья разрешил бизнесмену уехать «на несколько недель». Несколько дней назад суд удовлетворил его просьбу об изменении условий судебного контроля.

Еще один источник сообщил AFP, что Дуров отправился в Дубай. Представитель Telegram отказался от комментариев, пообещав, что компания выступит с заявлением позже.

На фоне новостей о его отъезде стоимость криптовалюты Toncoin выросла более чем на 10%.

Французские власти обвиняют Дурова в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять данные по запросам правоохранительных органов.

Бизнесмена задержали в августе 2024 года. Через несколько дней его выпустили под залог в пять миллионов евро, обязав отмечаться в полиции. Ему запретили покидать страну, и с тех пор он находился в Париже. Сам Дуров отвергает все обвинения.

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