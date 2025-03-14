ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Станет ли перемирие в Украине точкой в войне?
Трамп: если Россия согласится на 30-дневное перемирие, то боевые действия прекратятся навсегда
Станет ли перемирие в Украине точкой в войне?
Украинские военные / Reuters
14 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил: если Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине, это может привести к полному завершению конфликта. Во время общения с журналистами в Белом доме он подчеркнул, что прекращение боевых действий — это ключевой шаг к установлению долгосрочного мира.

«Я надеюсь, что Россия пойдет на сделку. Если это произойдет, я действительно верю, что боевые действия прекратятся навсегда», — сказал Трамп. Однако он предупредил, что отказ Москвы от соглашения станет серьезным разочарованием для всего мира. В таком случае США подготовили «‎огромный»‎ санкционный пакет и готовят ряд мер против российской экономики, пригрозил глава Белого дома.

На недавних переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное перемирие. Обе стороны договорились создать переговорные группы и немедленно начать консультации по достижению «устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность».

Между тем президент России Владимир Путин 13 марта пространно заявил, что в целом поддерживает временное перемирие и приветствует усилия по дипломатическому урегулированию конфликта. Однако нужно доработать соглашение, отметил президент.

Позже его помощник по международным делам Юрий Ушаков назвал соглашение «временной передышкой для украинских военных» и отметил, что оно требует доработки с учетом интересов России.

Путин признал, что переговоры — это положительный шаг, но намекнул, что остаются нерешенные вопросы. «Мы поддерживаем 30-дневное перемирие и выступаем за мирное разрешение конфликта», — сказал он, — «но есть нюансы, которые еще предстоит обсудить».

В то же время Трамп подчеркнул, что США уже обсудили с Украиной ключевые детали возможного мирного соглашения. По его словам, в переговорах затрагивались вопросы территорий и стратегически важных объектов, включая Запорожскую атомную электростанцию. «Мы обсуждали территории — какие останутся, какие будут потеряны, а также другие аспекты финального соглашения. Это сложный процесс», — отметил президент США. 


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