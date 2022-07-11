11 июля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Удары на востоке Украины: разрушен многоквартирный дом
В городе Часов Яр Донецкой области Украины предположительно в результате ракетных обстрелов частично обрушился пятиэтажный дом. Погибли как минимум 15 человек. Продолжается разбор завалов. Удар предположительно нанесли российские войска. Ранее Минобороны РФ утверждало, что уничтожило в районе Часова Яра склад оружия. #Украина #Донбасс #война
Удары на востоке Украины: разрушен многоквартирный дом / Others
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