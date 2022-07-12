В американском приюте для животных родился 10-тысячный котенок

Рыжий котенок по кличке Занзибар стал 10-тысячным котенком, родившимся в приюте для животных ASPCA в Нью-Йорке. Это первый и самый большой приют для бездомных котят в городе. Занзибар родился на несколько минут раньше своей сестры. На сегодня котята остаются в приюте и ждут, когда их заберут в семью. #США #котята #Ньюйорк