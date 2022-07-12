ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В американском приюте для животных родился 10-тысячный котенок
Рыжий котенок по кличке Занзибар стал 10-тысячным котенком, родившимся в приюте для животных ASPCA в Нью-Йорке. Это первый и самый большой приют для бездомных котят в городе. Занзибар родился на несколько минут раньше своей сестры. На сегодня котята остаются в приюте и ждут, когда их заберут в семью. #США #котята #Ньюйорк
В американском приюте для животных родился 10-тысячный котенок / Others
12 июля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us