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Из-под завалов в городе Часов Яр достали живого мужчину
Количество погибших в городе Часов Яр возросло до 38. Спасатели не прекращают разбирать завалы, под которыми все еще могут находиться люди. Так очевидцы сняли момент спасения мужчины. Он рассказал, что был в ванной, когда ударили ракеты. Плита упала на ванную, оставив немного свободного места. Он лежал там, пока его не достали спасатели. #Украина #война #завалы
Из-под завалов в городе Часов Яр достали живого мужчину / Others
13 июля 2022 г.
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