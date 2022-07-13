Из-под завалов в городе Часов Яр достали живого мужчину

Количество погибших в городе Часов Яр возросло до 38. Спасатели не прекращают разбирать завалы, под которыми все еще могут находиться люди. Так очевидцы сняли момент спасения мужчины. Он рассказал, что был в ванной, когда ударили ракеты. Плита упала на ванную, оставив немного свободного места. Он лежал там, пока его не достали спасатели. #Украина #война #завалы