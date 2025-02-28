ПОЛИТИКА
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США не дадут Украине ядерное оружие
Госсекретарь США Марко Рубио отверг предложение Владимира Зеленского передать Украине ядерное оружие, назвав его «нереалистичным»
США не дадут Украине ядерное оружие
Марко Рубио / Reuters
28 февраля 2025 г.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность передачи Украине ядерного оружия, несмотря на предложение президента Владимира Зеленского.

«Я не думаю, что это серьезное предложение с их стороны. Я также не думаю, что получение ядерного оружия — это решение проблемы. Я не слышал, чтобы они так говорили. Так что если он [Зеленский] так говорит, то я не думаю, что это реалистичное требование. Нам нужно меньше ядерных стран, а не больше», — сказал он в интервью Breitbart.

Ранее Зеленский допустил, что ядерное оружие могло бы гарантировать безопасность страны, если Киев так и не станет членом НАТО. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Отвечая на вопрос о гарантиях, которые могли бы удержать Россию от нового нападения, Зеленский задал риторический вопрос:

«Что будет защищать нас от этого зла все время на этом пути? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию? Я не уверен в этом, но думаю, что это помогло бы. Иначе какие ракеты смогут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос. Поэтому давайте поступим следующим образом: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные комплексы, партнеры помогут нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент в те регионы нашей страны, где мы хотим стабильности, чтобы у людей было спокойствие».

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Документ гарантировал территориальную целостность страны в обмен на отказ от ядерного арсенала.

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