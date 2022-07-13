Попытка государственного переворота, совершенная 15 июля 2016 года террористической организацией гюленистов, известной в Турции как FETÖ, была подавлена благодаря решительному противостоянию турецкого народа под руководством президента Эрдогана. В годы холодной войны Турция каждые 10 лет сталкивалась с переворотами, направленными на подрыв деятельности не связанных с армией политических сил в стране.

Главной целью этих переворотов, которые повторялись без исключения каждые 10 лет начиная с 27 мая 1960 до 15 июля 2016-го, было не что иное, как стремление взять под контроль политические механизмы в Турции и решить за нее, каким путем развития она пойдет. В этих процессах невозможно не учитывать роль внешних сил, которые считали своим долгом вмешаться во внутренние дела Турции.

Многие игроки и, в особенности, США, приняли демонстративное участие в организации переворотов в Турции. Если план по госперевороту успешно реализовывался, политика в Турции выстраивалась в соответствии с предпочтениями этих внешних сил и страна не смела отвлечься от своих внутренних проблем ни на минуту. А в случае, если зачинщики переворота претерпевали неудачу, как в случае с последней попыткой переворота 15 июля 2016-го, то их тут же брали под свою опеку и защиту, отказываясь депортировать в Турцию.

Всем известно, что главарь FETÖ и многие ее члены всё еще находятся на территории и под покровительством США. Очевидно и то, что FETÖ, за 40 лет своей подпольной деятельности проникшая во все государственные структуры Турции, как и все террористические организации, сыграла роль исполнителя внешнего заказа.

Следует отметить, что попытку переворота в Турции нельзя анализировать вне контекста событий арабской весны, в результате которых Ближний Восток приобрел совершенно новый образ. Еще до попытки переворота Турция чувствовала на себе давление внешних сил, особенно в 2013-2016 годах, когда Анкара стала выступать против региональной политики США.

Неудавшийся переворот 15 июля был последним звеном в череде попыток взять Турцию под контроль, инициаторами которых были международные силы, и в первую очередь США. Турция, которая в 2013-2016 годах проводила в основном политику самообороны, не раз сталкивалась с давлением ведущих мировых сил и агрессивными выходками региональных игроков, вдохновленных ими. Разумеется, эти игроки, шедшие на поводу у США, сплотились вокруг антитурецких настроений.

Неудивительно, что после событий 15 июля Турция пошла на реформы в области государственного управления и определенные изменения в своей внутренней и внешней политике. Во внутренней политике следствием этого стало создание новых политических союзов с участием националистических/консервативных сил (Народный союз) и переход к президентской системе правления. В вопросах безопасности и внешней политики Анкара начала проводить наступательную политику. Она стала открыто противостоять создавшемуся в регионе антитурецкому блоку и защищать свои национальные интересы.

С 2016 и до наших дней, то есть на протяжении последних 6 лет, четко прослеживается стремление Турции строить равноправный диалог с региональными силами. Одним из проявлений данной политики стали военные операции Турции. Четыре военных операции, проведенные ВС страны на территории Сирии (Щит Евфрата — 2016-й, Оливковая ветвь — 2018-й, Источник мира — 2019-й и Весенний щит — 2020-й), а также военная поддержка, оказанная Анкарой правительству Ливии и Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе, стали следствиями новой оборонной стратегии Турции.

Проводя эти операции, Турция не отказывалась и от дипломатических усилий, но при этом не шла на уступки в вопросе выполнения своих военных задач. Другая сфера, где показала себя новая наступательная политика Турции, — это борьба с терроризмом. Турция и в этой сфере предприняла активные действия и, вместо того чтобы бороться с террористами на собственной территории, стала проводить трансграничные операции на севере Ирака и Сирии, дислоцируя там часть своих военных сил.

В политике Турции после 15 июля заметно выделяется независимая националистическая позиция. Что мы под этим подразумеваем? Во-первых, Турция после такого вызова, как попытка свержения власти, не могла продолжать свою рутинную внешнюю политику. Речь шла о террористической организации, которая попыталась свергнуть правительство путем военного переворота, и ее зарубежных покровителях.

Теперь Турция ставила перед собой цель действовать не под диктовку глобальных игроков, и в первую очередь США, а на основе своих региональных и международных интересов. Анкара стала демонстрировать независимую позицию, принимая собственные решения в вопросах, касающихся ее национальных интересов, и претворяя эти решения в жизнь. Власти Турции также стремились расширить свою автономию на международной арене.

Например, Анкара, несмотря на всё давление, оказанное на нее США, не отказалась от планов по закупке российских ЗРК С-400. Турция также не согласилась на требования о прекращении ее военных операций в Сирии. Следовательно, не лишним будет подчеркнуть, что событие 15 июля стало для Турции переломным моментом с точки зрения занимаемого ею места в международной системе.

Независимые действия Турции были признаны и оценены и другими государствами. Немного потребовалось времени, чтобы на Западе осознали, что их высокомерный подход к Турции не принесет желанных результатов. Несомненно, современная Турция занимает автономную и сильную позицию в мировой политике и с этим считаются как страны региона, так и все международные игроки.

Думаю, что будет достаточно вспомнить события недавнего прошлого, чтобы дать достойную оценку позиции Турции на международной арене после событий 15 июля. Первое из них — это роль, которую Турция играет с начала войны между Россией и Украиной. Высоко оценены инициативы Анкары, которая обладает уникальным влиянием на Москву и Киев и с первого дня кризиса проводит по отношению к обеим политику активного нейтралитета, по организации встречи делегаций двух стран в Стамбуле, а также переговоров глав МИД РФ и Украины в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Турция, несмотря на особые отношения с Россией, с первого дня громко заявила свою позицию против аннексии Крыма, продолжает поставлять Украине вооружения и выступает против агрессивных действий России, сохраняя при этом весьма крепкие отношения с руководством Москвы. Между тем Турция в то же время одна из стран, которые пользуются доверием Украины.

В формировании этих доверительных отношений, в особенности принятии обеими сторонами конфликта посреднической роли Турции, сыграл немалую роль выбор, сделанный Турцией после 15 июля 2016 г., когда она твердо объявила о том, что отныне будет действовать независимо, в соответствии с собственной стратегией.

Другим шагом Турции, показавшим освобождение ее от влияния внешних сил, явилось наложенное ею вето на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, которое она не сняла до тех пор, пока эти две страны не предоставили ей гарантии соблюдения ее интересов в области безопасности. Этим Анкара показала, что она не поддается давлению в вопросах, касающихся ее стратегических приоритетов и национальной безопасности.

Турция, десятилетиями ведущая борьбу с терроризмом на своей территории, по праву возразила против вступления в оборонный альянс двух государств, где свободно проживают и занимаются пропагандой члены террористических организаций. Анкара дала понять, что она в случае необходимости воспользуется своим правом вето в НАТО. И эта ее позиция была с уважением воспринята генеральным секретарем НАТО и членами альянса.

Впоследствии опасения Турции были приняты во внимание и между странами было подписано трехстороннее соглашение. Всё это в целом показывает, чего удалось добиться Турции в области международных отношений с 2016 года.