13 июля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Болтон признался в организации госпереворотов в других странах
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в прямом эфире, что помогал планировать государственные перевороты в других странах. Подробности тех событий он не озвучил. Это признание прозвучало, когда встал вопрос о способности бывшего президента США Дональда Трампа организовать насильственную смену власти. #США #Трамп #Болтон
Болтон признался в организации госпереворотов в других странах / Others
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