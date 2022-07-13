ПОЛИТИКА
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Болтон признался в организации госпереворотов в других странах
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в прямом эфире, что помогал планировать государственные перевороты в других странах. Подробности тех событий он не озвучил. Это признание прозвучало, когда встал вопрос о способности бывшего президента США Дональда Трампа организовать насильственную смену власти. #США #Трамп #Болтон
Болтон признался в организации госпереворотов в других странах / Others
13 июля 2022 г.
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