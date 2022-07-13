Минздрав предупредил: бездействие в вопросе демографии может стоить убыли населения России в 50 миллионов человек уже в ближайшие десятилетие. Сегодня на одну российскую семью приходится всего «1,7 ребенка». И это при том, что государство в последние годы значительно расширило поддержку семей с детьми и добилось снижения детской смертности. Плюс увеличился репродуктивный возраст женщин — в основном за счет того, что их стало больше.

Демографический тупик

Решение демографической проблемы — одно из приоритетных направлений в России, заявил президент РФ еще в ноябре 2021-го. Тогда Владимир Путин уточнял так: «Эта проблема приобрела системообразующий экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда».

Действительно в прошлом году естественная убыль населения впервые в истории современной России достигла 1,04 млн человек, писал TRT на русском. К такому уровню данный показатель последний раз приближался в 2000-м. Безусловно, пандемия коронавируса усложнила решение демографической проблемы и вызвала дополнительную смертность. Но в этом году, очевидно, статистика окажется еще хуже. Негативные прогнозы по демографии в стране настораживают не только властей.

«Мы привыкли видеть нашу страну самой большой в мире, — говорит главный репродуктолог Минздрава России Олег Аполихин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина. — На самом же деле, Россия, будучи самой большой по площади, демографически занимает лишь девятое место в мире — после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Нигерии». Аполихин делает неутешительные выводы: «Если тот сценарий рождаемости, которая у нас существует сейчас, будет продолжаться дальше, то к 2050 году, по прогнозу аналитиков ООН, мы будем занимать лишь 18-е место».

Что мешает русским рожать?

Ситуация с рождаемостью выглядит неоднозначно. С одной стороны, за прошедшие двадцать лет удалось минимизировать одну из главных угроз воспроизводству населения — детскую смертность, отмечают «Ведомости». Уровень младенческой смертности, по оценке врача Аполихина, к нынешнему году снизился в четыре раза. По оценке научного журнала The Lancet, в сравнении с 2000 годом показатель детской смертности в России стал меньше на 56%.

С другой стороны, указал Аполихин, показатели рождаемости по-прежнему невысоки. Суммарный коэффициент рождаемости — 1,58 на Россию в целом, лишь в некоторых регионах Северного Кавказа он приближается к 3,3. Если демографический коэффициент опустится ниже отметки 1,2, то это будет означать необратимую убыль населения, обрисовал Аполихин пессимистический сценарий. «По оптимистическому сценарию, у нас должно быть более двоих детей в каждой третьей семье», — полагает специалист.

Глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов вообще считает, что стандартом в РФ должна стать семья с 4-5 детьми. Но еще год назад он пояснял важный момент: «Если средняя многодетная семья в России будет чувствовать себя ущербно, то ни к какому росту рождаемости и многодетности разумные люди призывать не могут, это будет странный призыв. Зачем кого-то призывать ухудшать свое положение? Многодетные семьи по уровню и качеству жизни не должны быть хуже других семей».

Чтобы каждый ребенок был обут, одет, накормлен, ходил в садик, школу, мог заниматься в каких-то секциях, «государство обязано ввести стандарт качества жизни каждого ребенка в РФ», уверен Крупнов.

Кто не рожает — тот ест?

За последние десять лет количество многодетных семей в стране выросло на 25%. Сейчас в России насчитывается почти 2 млн многодетных семей. «К огромному сожалению, — комментирует эти цифры первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая и добавляет: — А всего из 42 миллионов российских семей 18 миллионов вообще не имеют детей!» Доля добровольно бездетных российских семей, которые не планируют «расширяться» в будущем, достигла в 2021-м рекордные 22%.

Социологи сообщают, что когорта чайлдфри пополняется в основном за счет двух групп населения: «депривированные» россияне (те, у кого низкие доходы, отсутствует работа и т.д.) и «форварды модернизации» из крупнейших городов. «Характерные черты последних: высшее образование, отсутствие братьев и сестер (малодетное окружение с рождения), отрицательное отношение к религии, большая включенность в цифровую среду», — уточняет завлабораторией ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева.

Большинство же россиянок считает, что в семье достаточно двоих детей. «Мы провели опрос, в котором участвовали женщины от 15 до 44 лет, — рассказал врач Аполихин. — Около 46% респонденток из Москвы хотели бы двоих детей, 14% — троих, 7% не желают иметь детей или готовы родить только одного».

Но хотеть — не значит планировать. На деле на одну семью в России сегодня приходится 1,7 ребенка, и еще в 2019-м эксперты не надеялись на изменение этой статистики в ближайшее десятилетие. Хотя они могут быть…

Женщины за 40

В 2021-м женщины от 40 лет и старше родили 56,86 тыс. детей, что стало максимальным значением с 1990-го для данной возрастной категории (весь период доступной статистики), следует из итоговых годовых данных Росстата по демографии, которые обнародовалРБК.

Чаще всего у них появлялись вторые и третьи по счету дети — 16,5 тыс. и 16,98 тыс. соответственно. Первенцев и четвертых по счету младенцев оказалось значительно меньше — 7,9 тыс. и 8,7 тыс. Самой малочисленной категорией стали пятые и более поздние дети — их родилось 6,6 тыс.

Специалисты заметили, что с 2007-го число рождений у женщин в возрасте 40 лет и старше ежегодно росло в среднем на 8%, или на 2,5 тыс. детей. По сравнению с 2007 сейчас число таких младенцев увеличилось в 3,6 раза.

Впрочем, у матерей за 40 родилось лишь 4% всех детей, появившихся на свет в 2021 году. Кстати, по данным Росстата, 11 детей родились у матерей в возрасте 60 лет и старше. Самой активной с точки зрения абсолютных показателей деторождения является группа женщин, которым в 2021 году был 31 год, — 88,4 тыс. детей.

В Минтруда добавили, что сегодня увеличивается средний возраст рождения первенца: «Он вырос с 25,5 года в 2015 году до 25,9 года в 2020 году. В 2021 году средний возраст при рождении первого ребенка у женщины составляет 26 лет».

Откладывание дебюта рождения ребенка и, соответственно, увеличение возраста матери при рождении следующих детей — общемировой тренд, указала завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина: «Самая активная группа, которая вносит сегодня вклад в рождаемость в большинстве стран Европы, — женщины в возрасте 30–34 года. Полагаю, это можно считать новой моделью календаря рождений и в России».

Дискриминация мужчин

Калабихина также напоминает: «Много лет — с 2006 года — в России проводится политика поощрения рождений вторых и третьих детей. Рост рождений в старших возрастах — частично успех этой политики».

Самыми важными действующими мерами поддержки семей в ходе соответствующих опросов россияне назвали базовый материнский капитал после рождения второго ребенка (60%), погашение обязательств по ипотечным кредитам для многодетных семей (48%), а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (46%).

Семейная политика в целом в фокусе внимания государства. Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Буцкая перечисляет: государство улучшает систему социальных выплат и оказывает меры поддержки в трудоустройстве, оно увеличило материальную поддержку в рамках социального контракта. Но россияне утверждают, что стимулировать рождение могли бы более высокие выплаты по уходу за ребенком, расширение программы маткапитала и доступная ипотека.

«Обеспечить устойчивый естественный прирост населения — первая из девяти целей национального развития, — настаивала еще три года назад гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. — Для ее достижения нужны новые решения и не всегда это исключительно прямая финансовая поддержка».

Чиновники не упускают и это направлении. Так, за три года работы нацпроекта «Образование» более пяти миллионов родителей с детьми до 18 лет смогли бесплатно проконсультироваться у педагогов и психологов: общее число консультаций составило порядка семи миллионов.

Также в России есть национальный проект «Демография», задача которого поддержать не только многодетные семьи, но и молодых супругов, чтобы они не откладывали надолго рождение своих детей. Для этого, например, работает федеральная программа «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В ней, в частности, предусмотрено бесплатное экстракорпоральное оплодотворение, если у пары есть проблемы.

Но в соцсетях все равно звучит негодование: «Первая и главная причина демографического кризиса — это низкий уровень жизни людей! С такими зарплатами и 1 ребенка вырастить уже подвиг. А 2 это уже бедность. А 3 это вообще нищета». По данным опросов, достаточной господдержку считают лишь 8% опрошенных, а 76% — нет.

Еще одну проблему обозначил политолог Алексей Чадаев: «На российском рынке труда в его «нижнем» зарплатном сегменте наблюдается растущая обратная дискриминация по половому признаку: при прочих равных работодатель предпочитает женщин. Они более ответственны, менее амбициозны, менее подвержены вредным привычкам, более управляемы и менее склонны к перемене мест. Единственный негативный фактор — дети: один ребенок — норм, два — хуже, три и более — не работник». Проблему нынешней демографии эксперт видит в том, что в стране отсутствуют механизмы, предотвращающие резкое движение вниз в социальной иерархии в случае рождения ребенка.