Властям Берлина посоветовали отключать подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши — здания берлинского сената — после полуночи. Об этом в комментарии DPA заявила правящий бургомистр немецкой столицы Франциска Гиффей.

«В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — сообщила она.

Однако это вовсе не значит, что город должен погрузиться во тьму, добавила Гиффей, так как власти должны соблюдать баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «безболезненно» экономить электричество.

«Речь идет об умеренных ограничениях, которые легко реализовать и которые могут быстро внести свой вклад в экономию», — сообщила бургомистр.

Ранее отключить подсветку Бранденбургских ворот, а также других достопримечательностей и городских объектов немецкой столицы первым предложил лидер Свободной демократической партии в сенате Берлина Себастьян Чайя. Он призывал разграничить объекты, где подсветка необходима из соображений безопасности, и те, где она лишь эстетически улучшает восприятие.

Экономить на электроэнергии властям Берлина приходится из-за войны России в Украине и введения Брюсселем санкций против Москвы. В июне годовая инфляция в еврозоне, куда также входит Германия, выросла до рекордных 8,6%, причем сильнее всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении.

До этого власти Германии на фоне кризиса не раз призывали жителей экономить энергию, а министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек говорил, что страна сможет пережить зиму только при значительной экономии энергии и полных хранилищах. В частности, министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что школы и вузы в стране могут закрыться из-за перебоев в поставках газа. Занятия в образовательных учреждениях могут быть ограничены или даже отменены, допустила она.

Чтобы избежать банкротства энергетических компаний, ранее правительство Германии поддержало закон, который позволяет перекладывать издержки из-за растущих цен на газ на конечных потребителей. Эта мера предосторожности нужна на случай, если Россия решит прекратить поставки газа в страну.