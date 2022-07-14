В России могут появиться некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ), которые будут заниматься исламским банкингом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий законопроект. Подобный вид банкинга предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов.

Регулятором ОПФ может стать Центробанк, он также будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними. Согласно проекту, такие организации смогут привлекать средства от физических и юридических лиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах. Банк России, как сказано в публикации, готов к инновациям, но предпочитает сначала протестировать новый режим на ограниченном круге субъектов.

В пояснительной записке к законопроекту «О деятельности по партнерскому финансированию» отмечается, что подобные услуги будут предоставлять некредитные финансовые организации специального вида. Они будут внесены в реестр Банка России и состоять в саморегулируемой организации. Они смогут предоставлять займы юрлицам и физлицам без взимания вознаграждения, финансировать их через договоры купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры финансовой аренды (лизинга), финансировать производственную и торговую деятельность, участвуя в уставных капиталах юрлиц или на условиях партнерства, предоставлять поручительство.

Согласно законопроекту, исламские законы запрещают ссужать деньги под проценты, поэтому банки, как и любые другие кредитные организации с их стандартными продуктами, не могут оказывать соответствующие услуги.

Экономическая модель деятельности ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки, отсрочки платежа или заключения договоров лизинга. «Передавая денежные средства ОПФ, инвестор участвует в прибылях и убытках организации партнерского финансирования, что исключает гарантированный возврат вложенной суммы», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«В новой ситуации, характеризующейся разрывом связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность российских граждан, компаний реального сектора экономики, а также финансовых институтов в инструментах партнерского (исламского) финансирования», — отмечают авторы законопроекта.

При этом исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки, запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар), запрет на финансирование определенных секторов экономики, в том числе игорного бизнеса, производства свинины, алкоголя и так далее.

Дагестан и Чечня станут первыми субъектами России в которых в экспериментальном порядке будет введена система исламского банкинга. В случае удачного эксперимента эта система будет применена для остальных субъектов России, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что проекты законов, регулирующих исламский банкинг в России, могут быть внесены в нижнюю палату до конца недели, а сейчас они разосланы на согласование. Идея введения исламского банкинга в России обсуждалась давно: весной прошлого года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам. Она должна была представить точечные изменения в законы, чтобы простимулировать приток финансов из ОАЭ и других исламских стран.

Еще в конце ноября 2014 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации заявляла, что Банк России изучает вопрос введения регулирования для исламского банкинга. Регулятор посчитал возможным развивать систему партнерского финансирования поэтапно, в том числе создавая условия регуляторного эксперимента, пояснил изданию представитель регулятора. «Это даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора», — говорила она.