Из-за сокращения экспорта нефтепродуктов в европейские страны Россия стала наращивать их поставки в страны Ближнего Востока. Как пишет Bloomberg, если в феврале российский экспорт в ближневосточном направлении составлял приблизительно 40 тыс. баррелей в сутки, то в июне он увеличился до 155 тыс. баррелей и достиг максимума с 2016 года.

При этом более трети всех грузов пришлись на центр торговли и хранения нефти Фуджейру на востоке ОАЭ, где почти невозможно проследить, что происходит с российским топливом после его выгрузки. Об этом изданию заявил старший аналитик по нефтепродуктам консалтинговой компании Energy Aspects Коэн Весселс.

Большая часть ближневосточного экспорта приходится на мазут, несколько реже из России импортируют дизельное или биодизельное топливо. За последний месяц Москва также продала ближневосточным экспортерам приблизительно 25 тыс. баррелей авиатоплива. При этом в будущем поставки могут замедлиться из-за потенциальных ограничений, которые затруднят для России страхование экспортных грузов.

Вскоре после вторжения в Украину и введения западных санкций российские власти стали заявлять о переориентации экспортных операций на восток в связи с западными санкциями. Вашингтон запретил импорт всех энергоносителей из России еще в марте, также постепенный отказ от закупок российской нефти предусматривает недавно введенный шестой пакет санкций ЕС. До этого Reuters сообщило, что Россия стала вторым крупнейшим нефтеэкспортером в Индию, утроив объемы поставок в мае относительно апреля 2022 года, из-за предоставляемых скидок на энергоносители.

Ранее TRT на русском писал, что Иран пытается снизить цены на свою и так дешевую нефть на китайском рынке, чтобы конкурировать там с Москвой. «Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти, поскольку его главный конкурент все больше укрепляется на ключевом китайском рынке», — отмечали в Bloomberg.

Для российской нефти КНР стала основным пунктом назначения после начала войны в Украине. В результате это привело к усилению конкуренции с Ираном в Китае, а Пекин при этом остается в выигрыше от нефтяного противостояния, продолжая скупать рекордные объемы нефти по ценам значительно ниже рынка.