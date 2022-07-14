«Севмаш» передал Военно-морскому флоту России атомную подводную лодку специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852, которая станет носителем стратегических беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон».

Таким образом российский флот получил первый штатный носитель ядерных торпед, считающихся «оружием Судного дня».

«При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — указал главком ВМФ России Николай Евменов. Он добавил, что «это результат самоотверженного труда корабелов АО «ПО «Севмаш», инженеров и конструкторов АО «ЦКБ МТ «Рубин», специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий — смежников со всей России».

К-329 «Белгород» предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использован как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

Как напоминают специалисты Центра анализа стратегий и технологий в своем блоге bmpd, атомоход спецназначения создан на основе недостроенного атомного подводного ракетного крейсера проекта 949А. Он должен стать первым носителем океанской многоцелевой системы «Посейдон».

АПЛ формально была заложена 24 июля 1992 года. Однако окончательно строительство «Белгорода» по первоначальному проекту было прекращено в 2006 году при общей готовности корабля на 76%. С 2012 года «Белгород» достраивался в качестве большой атомной подводной лодки-носителя обитаемых и необитаемых подводных аппаратов. Заказчиком выступало секретное Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России.

Первый выход этой подлодки в море состоялся 21 июня 2021 года, когда были проведены заводские ходовые испытания. Как сообщают эксперты, следующим носителем океанской системы «Посейдон» должна стать строящаяся на СМП атомная подводная лодка «Хабаровск». Ее закладка была произведена 27 июля 2014 года.

В начале 1960-х в СССР в рамках проекта Т-15 велась разработка гигантской торпеды, несущей термоядерный заряд к берегам США. Идею создания такого оружия предложил создатель водородной бомбы академик Андрей Сахаров. Работы по проекту были остановлены из-за невозможности создать в то время достаточно компактный ядерный реактор, обеспечивающий приемлемую дальность аппарата. Электрический вариант торпеды имел дальность хода лишь в несколько десятков километров. Это означало, что подлодка-носитель будет вынуждена войти в непосредственный контакт со средствами береговой обороны противника.

В 2015 году Генштаб якобы случайно показал журналистам проект океанской многоцелевой системы «Статус-6». Озвученная дальность хода создаваемого в рамках этого проекта ударного беспилотника, оснащённого ядерным двигателем, составляет 10 тысяч км, глубина хода — 1000 метров, калибр — 1,6 метра. Эксперты тогда отмечали, что новейшая разработка продолжает озвученные академиком Сахаровым идеи.

1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о новейшем российском «оружии возмездия», вспомнил и о проекте «Статус-6». Он заявил, что в России созданы подводные беспилотные аппараты. Они способны двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающую скорость современных подлодок. Кроме того, ударные подводные беспилотники могут оснащаться ядерной боеголовкой. По итогам народного голосования на сайте Минобороны РФ перспективная ядерная торпеда получила название «Посейдон». Из-за того, что разработка носит гриф «Совершенно секретно», до сих пор неизвестны особенности конструкции и точные характеристики морского беспилотника.