ПОЛИТИКА
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Искусственные озера Халфети
Район Халфети на юго-востоке турецкой провинции Шанлыурфа — местность с тысячелетней историей. Здесь можно увидеть необычные для этой части Турции пейзажи, напоминающие морские, и полюбоваться черными розами, которые растут только в этом регионе мира. Плотина Биречик, построенная в середине прошлого века, образовала в Халфети искусственное озеро и затопила некоторые поселения. Так, в деревне Савасан над водой возвышается минарет затопленной мечети. #Халфети #Шанлыурфа #искусственное озеро
Халети / Others
14 июля 2022 г.
Истории
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