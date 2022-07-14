Искусственные озера Халфети

Район Халфети на юго-востоке турецкой провинции Шанлыурфа — местность с тысячелетней историей. Здесь можно увидеть необычные для этой части Турции пейзажи, напоминающие морские, и полюбоваться черными розами, которые растут только в этом регионе мира. Плотина Биречик, построенная в середине прошлого века, образовала в Халфети искусственное озеро и затопила некоторые поселения. Так, в деревне Савасан над водой возвышается минарет затопленной мечети. #Халфети #Шанлыурфа #искусственное озеро