Российское внешнеполитическое ведомство рассматривает возможность создать независимую рейтинговую организацию. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, такая необходимость связана с тем, что западные агентства дают предвзятые оценки экономического положения России и выполняют иностранный политический заказ.

«Последние события наглядно продемонстрировали, что так называемые «независимые» рейтинговые агентства стран Запада крайне предвзяты в своих оценках, — отметил он. — По сути, эти структуры выполняют политический заказ, четко следуя генеральной линии руководства своих государств».

По словам Биричевского, создание в России организации, которая отличалась бы объективными данными об экономике и компаниях страны, «давно востребовано». Проработка вопроса уже ведется «со многими партнерами, в том числе в многосторонних форматах», заключил дипломат.

После вторжения России в Украину 24 февраля рейтинговые агентства S&P, Fitch Group и Moody's сообщили о приостановке деятельности в стране. В начале июня российский МИД ввел санкции против еще 61 гражданина США, в том числе против глав этих рейтинговых организаций.

В конце июня компания Moody's сообщила, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, не выплатив $100 млн по своему внешнему долгу, также дефолт по суверенным еврооблигациям, заявило Bloomberg. В Кремле однако заявили, что платеж по еврооблигациям был совершен в мае, а тот факт, что платежи не дошли до получателей из-за санкций, не является основанием, чтобы объявить дефолт.

При этом в начале июля западные банки начали отказываться от резко негативных прогнозов по России, столкнувшейся с массовыми санкциями из-за вторжения в Украину. Так, американские JP Morgan и Citigroup, а также французский BNP Paribas заметно улучшили предполагаемые сценарии для Москвы. JPM даже отметил, что российский ВВП снизится только на 3,5% — почти так же, как в пандемию 2020 года, когда он уменьшился на 3%.

До этого крупнейший банк США ждал падения российского валового продукта на 7%, но улучшил оценку вдвое, а Citigroup прогнозировал обвал ВВП на 9,6% — рекордный с 1994 года, но теперь ждет только спад только на 5,5%. Это даже меньше, чем во время глобального финансового кризиса-2009. BNP Paribas также улучшил оценку с минус 8,5% до минус 7%.