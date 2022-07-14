Суд по трудовым спорам в Бонне признал решение немецкой гостелерадиокомпании Deutsche Welle об увольнении журналистки Марам Салим недействительным. До этого девушку палестинского происхождения уволили из компании, обвинив в антисемитизме из-за постов в Facebook, пишет Anadolu.

Согласно постановлению суда, посты Салим не были антисемитскими, а ее увольнение незаконно. После этого журналистка призвала руководство Deutsche Welle публично извиниться перед ней и отказаться от своих обвинений.

«DW больше не должно пытаться расторгнуть трудовые договоры с палестинцами из-за того, что они говорят о нарушениях Израилем их прав человека. Вердикт суда показывает, что кампании ненависти против таких палестинских женщин, как я или Неми Аль-Хасан [журналистка палестинско-ливанского происхождения, отстранена от работы на немецком госканале WRD по обвинению в антисемитизме], больше не могут быть успешными, — отметила Салим. — С самого начала было очевидно, что я невиновна».

Ее адвокат Ахмед Абед добавил, что суд открыто подчеркнул необоснованность обвинений в антисемитизме в адрес Салим. Теперь Deutsche Welle имеет право обжаловать решение суда в течение одного месяца, а пока медиа обязано оплатить судебные издержки в размере €36 тыс.

В ноябре 2021 года с обвинениями в антисемитизме столкнулась сотрудница немецкого госканала WRD Неми Аль Хасан, которая за месяц до начала работы получила уведомление, что ее кандидатура отклонена. Доказательством ее вины, по мнению руководства госканала, стали лайки, поставленные к постам в Instagram палестинской организации.

Ранее турецкая редакция государственного СМИ Deutsche Welle, как писал в своей колонке доцент факультета связи Стамбульского университета Медипол Юсуф Озкыр, неоднократно была замечена в двойных стандартах и предвзятом отношении к Турции. В то время как события и процессы, происходящие в Германии или других странах, освещаются там с позитивной точки зрения, если речь заходит о Турции, происходящее преподносится только с негативной стороны. Из-за таких публикацией у граждан Турции возникают вопросы к внешней политике Германии, так как DW Türkçe автоматически ассоциируется с ФРГ. Кроме того, DW Türkçe не приняла правовые нормы вещания в Турции и не подала заявку на получение лицензии на интернет-вещание, после чего, по решению суда, все сайты компании DW с 30 июня были заблокированы на территории Турции.