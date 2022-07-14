Один из вопросов относительно попытки переворота 15 июля связан с определением событий той ночи и стоящих за ними акторов. Вначале следует сказать, что произошедшее ночью 15 июля было попыткой переворота. Боевики террористической организации FETÖ, просочившиеся в ряды вооруженных сил Турции, скрыв свои связи с FETÖ, вечером 15 июля 2016 года предприняли попытку путча. Не погнушавшись использовать танки, военные самолеты и силу армии, они намеревались совершить покушение на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который в то время был премьер-министром.

По призыву Эрдогана на улицы и площади вышли граждане, выразившие протест; по ним был открыт огонь. Были обстреляны и сотрудники сил безопасности, которые вышли на улицы и противостояли путчистам, и уполномоченные навести порядок в разных уголках страны патрульные отряды. В противостоянии, продлившемся до утра, от рук путчистов погиб 251 гражданин Турции. Путчисты оказали давление на вещательные органы и даже заставили зачитать свой манифест в прямом эфире на телеканале TRT.

Согласно общепринятому определению, перевороты являются вмешательством военных в политику с целью свержения действующего правительства. Действия, предпринятые 15 июля проникшими в ряды ВС Турции путчистами, отвечают этому определению.

Однако не следует забывать, что к попытке переворота не были причастны руководители армейской иерархии. Глава Генштаба и многие высокопоставленные генералы выступили против попытки переворота и сыграли важную роль в подавлении путча.

Попытка переворота 15 июля имеет одну особенность, отличающую ее от военных переворотов, ранее осуществленных в Турции. Она заключается в том, что на этот раз переворот пыталась совершить террористическая организация, базирующаяся за границей и возглавляемая человеком, возведенным в своих кругах в ранг культовых.

Редко зачинщики переворота и террористическая организация выступают в одном лице. Но пример 15 июля являет собой редкий образец сотрудничества этих двух групп, так как осуществлявшие попытку переворота являлись членами FETÖ, просочившимися в турецкую армию, а их лидером являлся Фетхуллах Гюлен. Кроме того, FETÖ была не хунтой, зародившейся и разросшейся внутри армии, а напротив, была сформирована вне армии, однако сумела просочиться в ряды ВС Турции.

Традиционно террористическими организациями являются внегосударственные вооруженные структуры, которые в зависимости от своих политических целей осуществляют нападения на гражданских лиц и используют насилие и террор. По этим признакам FETÖ подходит под это определение, так как эта структура имеет политические цели, образована вне государства и использовала силу против гражданских лиц и сил безопасности, противостоящих перевороту, в ночь 15 июля. Эта исключительная особенность представила редкий образец сочетания определений путча и террора.

Как следует трактовать события 15 июля спустя 6 лет?

Некоторые считают попытку переворота 15 июля историческим событием, другие — героическим эпосом, третьи называют ее объективной реальностью, сохраняющей актуальность.

Все эти три определения являются верными, а третье из них наиболее важное, применимо к нынешним реалиям. Прежде всего, несомненно, 15 июля было историческим событием. Все события, произошедшие в ту ночь и последующее утро, все принявшие участие в этих событиях и, главным образом, члены террористической организации FETÖ вошли в историю Турции.

Во-вторых, 15 июля как героический эпос, написанный народом, вошел не только в книги по истории, но и занял прочное место в памяти турецкой нации. Множество простых граждан, вышедших на улицы и площади, не ушли оттуда и тогда, когда по ним стреляли и сбрасывали ракеты и бомбы, чем продемонстрировали героическое противостояние и храбрость.

Однако события 15 июля выходят далеко за рамки возвышенной риторики, которая будет поддерживать национальный дух. Причины и результаты 15 июля сегодня являются актуальным политическим вопросом.

С точки зрения причин и подоплеки попытки переворота главным фактором, сохраняющим актуальность, является то, что лидер террористической организации FETÖ, осуществившей попытку переворота, до сих пор свободно проживает в США. Гражданин Турции Фетуллах Гюлен 21 марта 1999 года, предоставив в качестве обоснования поездки в США проблемы со здоровьем, отправился туда и с тех пор постоянно проживает на вилле в поселке Сэйлосбург в штате Пенсильвания.

Несмотря на настойчивые требования Турции, США все еще не выдали Гюлена, хотя между США и Турцией существует соглашение об экстрадиции. Это соглашение закрепляет правовой статус процедур по выдаче на этапе расследования, судебного преследования и исполнения наказания и носит обязывающий характер для сторон.

Тот факт, что США не выдают Гюлена, несмотря на настойчивые требования Турции, порождает сомнения и подозрения в вопросе возможной причастности международных игроков к событиям 15 июля и сохраняет в широких слоях общественности подозрения в том, что FETÖ может быть аппаратом и инструментом международных разведывательных организаций.

Не только лидер FETÖ, но и многие другие члены организации свободно проживают сегодня в США и некоторых европейских странах, которые игнорируют требования Турции об экстрадиции. Эти лица под ширмой различных аналитических организаций и пропагандистской деятельности на цифровых платформах всячески очерняют Турцию, пытаются подорвать внешние связи Турции, распространяют дезинформацию о попытке переворота 15 июля.

Эта ситуация стала важным фактором, наносящим вред политическим отношениям Турции со странами, приютившими террористов FETÖ. В последнее время Турция усилила давление через дипломатические и политические каналы на руководство стран, поддерживающих FETÖ. В самой Турции деятельность FETÖ была прекращена, на нее наложены санкции, вынесены судебные постановления.

Сегодня на международной арене FETÖ пользуется защитой как центр антитурецкой пропаганды. В случае если эта ситуация не изменится, то могут возникнуть серьезные трудности в продолжении нормальных отношений Турции со странами, поддерживающими FETÖ.

Действительная угроза, связанная с FETÖ и сохраняющая сегодня свою актуальность, состоит не только в открытом для нее пространстве в международном сообществе. FETÖ ушла в подполье в Турции и продолжает существование. Однако присутствие в Турции является намного более слабым по сравнению с другими странами. Организационная сеть FETÖ внутри страны была разорвана, закрыты образовательные, финансовые и аналитические организации, а исполнители, руководители событий 15 июля наказаны.

В настоящий момент остались два фактора, удерживающие организацию на плаву. Первый — это лидер Фетуллах Гюлен, возведенный в иерархии организации в культовый ранг. Второй — поддержка, предоставляемая странам, принявшим членов организации. В случае если лидер, проживающий за границей, будет экстрадирован в Турцию, а страны, предоставляющие поддержку FETÖ, некоторые из которых являются союзниками Турции, прекратят ее, то существование организации станет невозможным.

Турция в рамках противодействия терроризму боролась и продолжает бороться с радикально левыми организациями, такими как DHKP-C, с сепаратистскими, такими как РПК, с фундаменталистскими, такими как ИГИЛ и Аль-Каида. FETÖ так же может быть добавлена в список этих организаций.

Однако на данный момент ни одна из этих организаций не реализовала широкомасштабного насилия против Турции. FETÖ также потеряла этот потенциал. Турция же будет продолжать свои усилия для того, чтобы этот потенциал не был возрожден.