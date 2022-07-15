Из-за жары майнеры в Техасе вынужденно остановили свои фермы: местная энергосеть не выдерживает нагрузок и рекордного спроса на электричество. Как сообщает The Verge со ссылкой на Техасский совет по блокчейну, где заявили об отключении ферм, которые потребляли более 1000 мегаватт электроэнергии, но это высвободило лишь около 1% от общей мощности сети.

Президент совет Ли Братчер заключил, что майнеры не только хотят быть ответственными гражданами, но и отказываются от работы из-за подорожавшей электроэнергии. По его словам, из-за ее нехватки спотовые цены на электричество в Техасе стремительно растут.

В штате проживает множество криптомайнеров, так как многие переехали туда после запрета майнинга криптовалют в Китае. Эксперты считают, что майнинг-фермы увеличат спрос на электроэнергию в Техасе до 6 гВт к середине следующего года. Однако уже сейчас сеть ферм потребляет больше электроэнергии, чем, к примеру, вся Бельгия, и из-за обвала биткоина в сочетании с высокими ценами на энергоносители рентабельность бизнеса снизилась.

Приостановка работы майнинговых ферм поможет энергосистеме Техаса избежать серьезных проблем. Кроме того, в штате из-за аномальной жары, безветренной погоды (ветряки обеспечивают четверть от объема производства электроэнергии) и обособленности энергосистемы штата, которая не сообщается с сетями в других регионах, могут случиться масштабные отключения электричества.

Майнеры штата сталкиваются с подобной ситуацией не впервые: в июне крупнейшая в Северной Америке компания по добыче биткоинов Riot Blockchain сократила потребление энергии на 8648 мегаватт-часов. Компания тогда сообщила, что будет и дальше сокращать работу своих ферм, чтобы облегчить нагрузку на сеть.

Ранее из-за подорожания электроэнергии крупнейший производитель первичного алюминия в США Century Aluminum остановил плавильный завод в штате Кентукки. По данным компании, простой будет длиться от 9 месяцев до года, пока цены на энергоносители «не вернутся к нормальному уровню». На заводе работают более 600 сотрудников, платить им содержание не будут.

На растущие цены на электроэнергию жаловались и в других странах. Так, в Великобритании защитники прав потребителей заявили, что к зиме счета на электричество для британцев вырастут до £3,3 тыс. (около 258 тыс. руб.), что «ввергнет миллионы людей в нищету». По данным аналитиков, предельная цена за электричество может вырасти с £1971 (154 тыс. руб.) до £3245 в октябре (253 тыс. руб.) и £3364 (263 тыс. руб.) в 2023 году.

Также с беспрецедентными ценами на топливо, энергоносители и электричество столкнулись в Германии. Там даже было предложено временно отключать подсветку берлинских достопримечательностей — Бранденбургских ворот и Красной ратуши — чтобы экономить электроэнергию.