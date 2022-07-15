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Иностранные компании продолжили нанимать российских моряков
Несмотря на санкции, моряки из России продолжают поступать на работу в иностранные компании. Уже нанятые ими россияне также сохранили свои рабочие места
Иностранные компании продолжили нанимать российских моряков
Фото: seaman-sea.ru / Others
15 июля 2022 г.

Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков заявила, что иностранные компании продолжили нанимать моряков из России, несмотря на санкции. Это сообщение передают РИА «Новости».

«Несмотря на санкции, введенные Западом в отношении граждан РФ, российских компаний и судов, пока ни один иностранный судовладелец официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства моряков из РФ», — заявили там.

Также в профсоюзе рассказали, что работающие на зарубежных кораблях россияне также сохранили свои рабочие места на фоне войны в Украине. Сейчас на иностранные компании работает около 6 тыс. моряков с Дальнего Востока.

При этом россияне столкнулись с определенными проблемами: так, им задерживают выплату зарплаты и компенсаций за травмы или гибель работников. Всего за первое полугодие поступило 12 личных обращений и четыре заявления от экипажей о выплатах. По ним было возвращено более $160 тыс. Сейчас количество жалоб на невыплату зарплаты сократилось, но увеличилось число таковых по поводу несвоевременной замены с судов после окончания контрактов, сказали представители профсоюза.

В марте, через месяц после вторжения России в Украину стало известно, что российские гражданские летчики из-за проблем с работой начали переходить в авиакомпании в Китае, Южной Корее, Японии и странах Латинской Америки. СМИ сообщали, что отъезд столь ценных кадров грозит в будущем обернуться для страны серьезными проблемами. В одной из российских авиакомпаний рассказали, что зарплаты там пока платят, «но все понимают, что так долго продолжаться не может».

После вторжения России в Украину во многих сферах, в том числе в авиационной отрасли начался кризис. Тогда страны Евросоюза и Запада начали вводить санкции против России, которые затронули в том числе и сферу авиаперевозок, а ЕС закрыл для российских авиаперевозчиков небо и запретил новые поставки, техническое обслуживание и страхование самолетов. Он также обязал отечественные компании до конца марта вернуть лизингодателям ранее полученные в аренду лайнеры. В ответ российское правительство предоставило авиакомпаниям право не возвращать лизингодателям лайнеры или двигатели иностранного производства без решения правительственной комиссии по импортозамещению.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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