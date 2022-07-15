Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков заявила, что иностранные компании продолжили нанимать моряков из России, несмотря на санкции. Это сообщение передают РИА «Новости».

«Несмотря на санкции, введенные Западом в отношении граждан РФ, российских компаний и судов, пока ни один иностранный судовладелец официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства моряков из РФ», — заявили там.

Также в профсоюзе рассказали, что работающие на зарубежных кораблях россияне также сохранили свои рабочие места на фоне войны в Украине. Сейчас на иностранные компании работает около 6 тыс. моряков с Дальнего Востока.

При этом россияне столкнулись с определенными проблемами: так, им задерживают выплату зарплаты и компенсаций за травмы или гибель работников. Всего за первое полугодие поступило 12 личных обращений и четыре заявления от экипажей о выплатах. По ним было возвращено более $160 тыс. Сейчас количество жалоб на невыплату зарплаты сократилось, но увеличилось число таковых по поводу несвоевременной замены с судов после окончания контрактов, сказали представители профсоюза.

В марте, через месяц после вторжения России в Украину стало известно, что российские гражданские летчики из-за проблем с работой начали переходить в авиакомпании в Китае, Южной Корее, Японии и странах Латинской Америки. СМИ сообщали, что отъезд столь ценных кадров грозит в будущем обернуться для страны серьезными проблемами. В одной из российских авиакомпаний рассказали, что зарплаты там пока платят, «но все понимают, что так долго продолжаться не может».

После вторжения России в Украину во многих сферах, в том числе в авиационной отрасли начался кризис. Тогда страны Евросоюза и Запада начали вводить санкции против России, которые затронули в том числе и сферу авиаперевозок, а ЕС закрыл для российских авиаперевозчиков небо и запретил новые поставки, техническое обслуживание и страхование самолетов. Он также обязал отечественные компании до конца марта вернуть лизингодателям ранее полученные в аренду лайнеры. В ответ российское правительство предоставило авиакомпаниям право не возвращать лизингодателям лайнеры или двигатели иностранного производства без решения правительственной комиссии по импортозамещению.