В ежегодном докладе полицейской организации Евросоюза Европола «О состоянии и тенденциях в вопросе терроризма в ЕС» на 2022 год сообщается, что террористы РПК продолжают работу по пропаганде и организации протестов за счет собранной в Европе финансовой помощи.

По данным Европола, деятельность РПК в странах Европы координирует зонтичная организация под названием «Конгресс Европейского демократического курдского общества». Ее штаб-квартира находится в Бельгии.

Свою деятельность РПК не прекратила даже в ходе пандемии коронавируса, отметили в Европоле. Средства собирались в европейских странах за счет членских взносов, продажи печатных изданий, специальных мероприятий и кампаний. Сбор активно велся во многих странах, в том числе в Германии.

За счет собранных денег террористы совершали такие преступления, как отмывание денег, контрабанда наркотиков и вымогательство. Также некоторые жители европейских стран, в частности, представители левых организаций, отправились на север Сирии, чтобы присоединиться к РПК, заявили в Европоле. «Учитывая необходимые для этого тренировки и боевой опыт, можно предположить, что после возвращения в Евросоюз эти люди будут способны на жестокие атаки», — говорится в докладе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РПК считают террористической организацией во всех странах-членах Евросоюза, включая Швецию и Финляндию. Сотрудничество против этой организации разумно и очень важно, добавил он. Об этом чиновник сообщил в ходе заседания Европарламента, посвященного сотрудничеству ЕС-НАТО и итогам Мадридского саммита.

Комментируя подписание меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией, Столтенберг подчеркнул, что эти страны будут больше сотрудничать в борьбе с терроризмом. «РПК является террористической организацией в ЕС, — напомнил он. — РПК считается террористической организацией и в Швеции, и в Финляндии, и во всех странах членах ЕС. Сотрудничество в обмене разведывательными данными, совместная работа и ответы на запросы об экстрадиции разумны и важны». По его словам, решения по запросам об экстрадиции будут приниматься в рамках внутреннего законодательства и Европейской конвенции о выдаче.

В начале июля главари РПК объявили о согласии на координацию своих действий с представителями режима в Дамаске, чтобы воспрепятствовать специальной операции Турции в северных районах Сирии. Один из членов военизированной группировки, узурпирующей власть в Заевфратье, подтвердил региональным изданиям, что с центральным правительством ведется работа над «планом обороны» и что инициатива предполагает создание совместного оперативного командного пункта и обмен координатами «на земле».

В ОНС/РПК достигнутое соглашение с режимом назвали скорее военной, нежели политической договоренностью, пытаясь нивелировать ее значение. Но, как замечают наблюдатели, именно эта сделка открыла возможность того, что свыше 500 военнослужащих армии Асада прибыли в некоторые районы, контролируемые так называемой «автономной администрацией», формально все еще функционирующей под «зонтиком» американской стороны.