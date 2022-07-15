Открытый прошлым летом «Музей демократии 15 июля» в Анкаре за год посетили более 54 тыс. человек. В церемонии его открытия в 2021 году принимал участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, напоминает Anadolu. При этом более 5,8 тыс. посетителей музея — дети в возрасте младше 13 лет.

Также там за прошедший год побывали сотни официальных лиц и туристов из-за рубежа, в том числе из Сербии, Болгарии, Италии и Румынии.

Построенный напротив здания президентского комплекса музей разделен на восемь секций — «Попытки переворотов в Турции и за рубежом», «Угроза снаряда», «Противостоять тьме», «Самая длинная ночь», «Оставившие следы», «Молитвы», «Уважение к павшим» и «Дежурство демократии».

Главная цель этого проекта — передача будущим поколениям значимость идей защиты демократии и государственности.

Проект посвящен событиям 2016 года, когда группа военнослужащих вооруженных сил Турции, принадлежащих к FETÖ Гюлена, предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Хотя их действия были пресечены благодаря действиям руководства страны, органов правопорядка и мирных граждан, тогда погиб 251 человек и несколько тысяч были ранены.

Ранее бывший участник FETÖ рассказал, что в Германии и других европейских странах террористы смогли выстроить целую разведывательную сеть. «У нас был свой секретный план, мы очень систематично строили разведывательную сеть», — сообщил он и добавил, что подразделение, к которому он принадлежал, носило название «Специальная служба» и состояло из базирующихся в США сторонников Гюлена. Задачей его участников было проникновение в турецкие государственные институты.