Кульминационной частью ближневосточного турне президента Джо Байдена стало посещение Саудовской Аравии, от которой нынешняя команда в Белом доме добивалась не только ускоренных шагов по разморозке официальных дипломатических отношений с Израилем, но и, как принято считать, помощи в увеличении нефтедобычи. Это, по предположениям стратегов в Вашингтоне, должно стабилизировать рынок энергоносителей, что, в свою очередь, якобы обеспечило бы возможность снизить стоимость топлива на американских бензозаправках.

В Израиле, первом пункте назначения в поездке президента, повестка крутилась главным образом вокруг расширения Авраамовых соглашений и практических способов противодействия иранской региональной политике. Байден и недавно заступивший на пост премьер-министр страны Яир Лапид подписали символическую декларацию, которая закрепляет стратегический характер отношений между двумя союзниками, в том числе в сфере безопасности, и, по-видимому, определяет основные направления сотрудничества на ближайшие годы.

Если в коммуникации со странами региона президент США пытался опровергнуть тезис о деприоритизации ближневосточного досье в повестке, то внутреннюю аудиторию Байден решил убедить в уникальности собственных подходов на фоне турне. «По сравнению с тем, что было 18 месяцев назад, регион стал менее напряженным и более интегрированным», — писал глава Белого дома в колонке для Washington Post. В ней он назвал себя первым президентом США, который посещает Ближний Восток в то время, когда силы его страны не участвуют в боевых задачах.

Тем не менее, тезис выглядел натянуто: большинство подходов нынешней администрации к региону во многом наследует от стратегии экс-президента Дональда Трампа — начиная с оптимизации военного контингента и заканчивая Авраамовыми соглашениями. Одним из немногих реальных способов сформировать антитезу предшественнику у Байдена был в рамках палестинского досье: от него ожидали выполнения давнего обещания восстановить работу американского консульства в Иерусалиме для взаимодействия с арабским населением.

Впрочем, как показали последние дни, сама президентская команда не в курсе того, будет ли выполнен соответствующий проект. Во время вылета Байдена в Израиль его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что власти «хотели бы иметь консульство в Восточном Иерусалиме». За этим последовали противоположные высказывания представителя Белого дома Джона Кирби, который пояснил, что политика США в вопросе функционирования консульства не претерпела никаких изменений.

Палестинские официальные лица так и остались в недоумении.

Вопрос жизни и нефти

Предполагаемая цель поездки — увеличение добычи нефти — может оказаться провальной. Аналитики отрасли обеспокоены тем, что в резервах Саудовской Аравии и других стран ОПЕК может быть не так много сырья, чтобы ответить на потребности США. Просьба Байдена к Эр-Рияду на этот счет может породить у рынка опасения, что на случай какой-либо чрезвычайной ситуации не хватит баррелей, говорит Бренда Шаффер, старший советник по энергетике в Фонде защиты демократии. США уже истощают свои стратегические запасы в попытке снизить топливные цены.

В свою очередь, председатель Консультативного совета по энергетике Атлантического совета Дэвид Голдвин выражает сомнения в том, что Байден покинет регион с обещанием увеличения нефтедобычи. «Это было бы слишком глупо для США и слишком вопиюще для саудовцев», — отмечает аналитик, работавший в Госдепе в эпоху Барака Обамы. Голдвин и другие эксперты рассматривают визит Байдена как выполнение условий уже готового соглашения, заключенного, когда ОПЕК+ уступил призывам Байдена в июне увеличить добычу раньше, чем планировалось.

«Думаю, что США и Саудовская Аравия — и ОАЭ — достигли взаимопонимания в прошлом месяце. Поездка на этой неделе не сильно изменит нефтяную политику», — подтверждает Боб Макналли, глава аналитической компании Rapidan Energy, который был советником по энергетике в администрации Джорджа Буша-младшего. По его словам, Абу-Даби и Эр-Рияд сохранят свои оставшиеся свободные производственные мощности и, возможно, продемонстрируют готовность увеличить добычу, если потребуется, но только в конце этого года.

Впрочем, одна из идей, которую Байден может вынашивать, заключается в необходимости исключить Россию из ОПЕК+ на фоне событий в Украине, говорят аналитики. Однако они демонстрируют скепсис по поводу осуществимости такой инициативы: внутренняя политика картеля, скорее всего, перевесит любые требования Байдена в отношении Кремля. Кроме того, Москва сама обладает возможностью устроить демарш и попытаться выйти из ОПЕК+ по своим собственным причинам, свидетельствуют эти оценки.

Трудности военной интеграции

Интегрированная система ПРО в регионе, ставку на которую делает Байден в ходе турне, тоже выглядит малореализуемой идеей. Оперативное взаимодействие между игроками, сотрудничающими с США, осложнено кризисом доверия. Это касается в том числе членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). У аравийских держав уже есть подобие совмещенных вооруженных сил — так называемый «Щит полуострова», однако, несмотря на регулярные маневры, его эффективность низка и нет обмена разведданными.

Попытки сформировать единые коалиционные силы в регионе предпринимаются с прошлого века. Одни из последних относятся к эпохе Дональда Трампа, когда тот, претворяя в жизнь «ястребиную» политику в отношении Ирана, начал активно обсуждать с союзниками в Персидском заливе формирование «арабского НАТО». Реализация инициативы не задалась. Однако в последние месяцы о ней снова заговорили — уже в связи с высказывания короля Иордании Абдаллы II, который пообещал, что его страна первой вступит в такой блок.

В конце концов, вооруженные силы локальных держав имеют разные системы, которые очень сложно «связать» воедино, так что технически интеграция выглядит сомнительно.

Отдельный фактор — осторожность стран Аравийского полуострова, которые самостоятельно, по собственным каналам пытаются нормализовать контакты с Ираном, чтобы снизить риски для себя. Диалог с Тегераном ведут Эр-Рияд и Абу-Даби. Посредническую роль нередко берут на себя Катар, Кувейт и Оман. Любой намек на вступление, на том или уровне, в антииранскую коалицию поставит их на самое острие потенциальной вооруженной конфронтации. Географически эти государства особо уязвимы перед любым гипотетическим обострением.

Да и вопрос технической оснащенности столь интересной администрации Байдена интегрированной системы ПРО оставляет вопросы. На неофициальном уровне сообщается об интересе Саудовской Аравии к подписанию контракта на приобретение лазерной системы израильского производства «Железный луч». Однако она еще не достигла финальной стадии разработки и даже нуждается в дополнительном финансировании.

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Байден оказался в ситуации, когда «продать» свое турне под соусом эксклюзивности оказывается крайне сложно, особенно в условиях, когда большинство наработок, по которым движется в регионе американская дипломатия сейчас, являются результатом деятельности предыдущей администрации.

Нейтрализовать пост-афганский нарратив о снижении американского влияния по традиционному периметру военно-политической ответственности, Белый дом мог бы и без громких заявлений об уникальности поездки. Гораздо более важным было показать палестинскому населению, что о нем не забывают. Но и этого сделано не было.

Такая ситуация заставляет исследователей говорить о том, что подобную поездку можно было и не организовывать: ее бессодержательность выглядит более отталкивающе, нежели откровенное равнодушие Вашингтона к Ближнему Востоку.