Французские правоохранительные органы и разведслужбы ищут человека, похитившего ноутбук у военных из ФРГ с засекреченной военной информацией. Компьютер был украден с конфиденциальной встречи НАТО, которая проходила в начале июля в Париже, пишет ТАСС со ссылкой Le Canard enchaîné.

Темой встречи, организованной сразу после завершения саммита Североатлантического альянса в Мадриде, была противоракетная оборона на море.

По информации СМИ, участвовавшая в семинаре представительница Генштаба ФРГ ненадолго отлучилась из зала, а по возвращении не обнаружила на столе свой ноутбук. Она подала заявление в полицейский комиссариат VIII округа Парижа, где указала, что компьютер содержал «очень конфиденциальное программное обеспечение нескольких государств».

Следователи смогли вычислить предполагаемого похитителя благодаря камерам наблюдения в соседнем отеле, которые запечатлели бородатого мужчину в бейсболке, несущего большую черную сумку. Он сумел обмануть охрану, сделав вид, что пришел вместе с женщиной, у которой было приглашение на встречу. После входа в здание предполагаемый вор поднялся на второй этаж и, поздоровавшись с тремя военными из Норвегии, Бельгии и США, стоявшими у входа в конференц-зал, устроился за длинным столом и начал раскладывать документы из рюкзака. Предполагается, что именно тогда он и забрал ноутбук представительницы ФРГ.

Кроме полиции, к расследованию подключились сотрудники Главного управления внутренней безопасности и Управления военной разведки и безопасности Франции. Американский военный в комментарии изданию предположил, что этот эпизод можно охарактеризовать как шпионаж, поскольку вор хорошо знал здание и у него был план действий. В публикации отмечается, что компьютер смогли заблокировать удаленно, однако нет гарантий, что похитители не смогут извлечь из него информацию.

Ранее произошел еще один скандал, связанный с кражей ноутбука: своего компьютера лишился сын американского президента Хантер Байден, который утверждал, что технику у него похитили наркоторговцы. Тогда российское Минобороны заявило, что он причастен к финансированию в Украине биолабораторий, а вскоре после этого Daily Mail, основываясь на информации из украденного ноутбука, написал, что Хантер Байден и его инвестиционная компания Rosemont Seneca Technology Partners среди прочих проектов действительно могла инвестировать в компанию Metabiota. Она занимается исследованием вызывающих пандемии болезней и работала в том числе и в Украине.