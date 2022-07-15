Москва разработала план создания в 2023 году национального эталонного сорта нефти, узнал Bloomberg, ознакомившись с соответствующими документами. Этот проект позволит России противостоять попыткам западных стран установить «потолок цен» на нефть и ограничить нефтяные доходы страны.

При этом план создания эталонного сорта нефти пока находится на ранней стадии, заявили источники Bloomberg.

Торговлю нефтью на национальной платформе планируется начать в октябре, ею займутся Центробанк и производители энергоносителей. Россия намерена привлечь к этому иностранных партнеров, чтобы в марте-июле 2023 года достичь объемов торговли, «достаточных для установления контрольного ценового показателя», пишет агентство.

Сейчас у России есть два сорта нефти Urals и Siberian Light, но их котировки привязаны к европейской Brent, относительно которой они торгуются с дисконтом. Кроме Brent, самыми известными эталонными сортами нефти в мире являются американская WTI и Dubai Crude стран Залива.

О планах создания российского эталонного сорта нефти РБК писало еще в ноябре 2015 года. В статье говорилось, что объем торгов для этого должен составлять не менее 10–15 млн тонн в год. Также необходимо, чтобы российский сорт признавался как ценовой ориентир покупателями на международном рынке и чтобы он торговался на бирже по прозрачной и понятной цене.

Ранее на саммите лидеров стран «Большой семерки» в конце июня обсуждалось установление предельной цены на российскую нефть. Предположительно, такая мера должна сократить нефтяные доходы Москвы и снизить возможности финансирования вторжения в Украину. «Мы подтверждаем наши намерения выйти из зависимости от российских энергоресурсов. Дополнительно мы изучаем дальнейшие меры, чтобы сократить доходы России, — говорилось в декларации G7. — После того как мы избавимся от российской нефти на внутреннем рынке, то будем искать решения снизить доходы России от углеводородов на глобальном рынке, поддерживая при этом его стабильность и минимизируя негативный экономический эффект, особенно для стран с низкими и средними доходами».

Ранее стало известно, что Иран пытается снизить цены на свою и так дешевую нефть на китайском рынке, чтобы конкурировать там с Москвой. «Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти, поскольку его главный конкурент все больше укрепляется на ключевом китайском рынке», — писали СМИ.