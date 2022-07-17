В Одессе потушили пожар, возникший из-за попадания крылатой ракеты

Утро в Одессе началось с того, что в результате попадания российской крылатой ракеты, в городе загорелся склад производственно-торговой компании. Спасатели 6 часов тушили пожар на площади 1000 кв.м. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в результате ракетного удара никто не пострадал. Охранники склада вовремя отреагировали на воздушную тревогу и спрятались в укрытии.