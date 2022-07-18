Армия США планирует использовать Google Workspace в качестве альтернативного варианта электронной почты для военнослужащих младшего ранга, пишет C4ISRNET. Программой будут пользоваться те военные, которые не попали в программу Army 365, работающую на базе продуктов Microsoft.

После перехода Минобороны США на Army 365 электронную почту там не смогли получить почти 250 тыс. военнослужащих, звание которых ниже капрала. Им электронный ящик и аккаунт в домене amry.mil им оказался не положен. Необходимость в новом продукте возникла из-за того, что старая почта на домене mail.mil больше не работает, а аккаунты многих младших военнослужащих оказались удалены.

Ранее, в ноябре 2021 года Google Workspace получил авторизацию FedRAMP High — стандарт безопасности для защиты наиболее конфиденциальной несекретной информации федерального правительства в средах облачных вычислений. Также Google получила авторизацию Impact Level 4 или IL4 от DISA. Это позволяет ей работать с контролируемой несекретной информацией в сервисах Google Cloud.

Ранее сообщалось, что американские военные на учениях в пустыне Мохаве используют опыт, полученный в ходе войны России с Украиной, для тренинга солдат. В ходе учений инструкторы настаивали на том, чтобы их участники в Национальном учебном центре говорили по-русски. При обучении также были использованы примеры нынешней информационной войны: силы вероятного противника, контролирующие вымышленный город Уджен, используют постоянный поток сообщений в социальных сетях, чтобы выдвигать ложные обвинения против американской бригады, готовящейся к сражению. Также военнослужащие США планировали изучить сценарий, при котором вымышленный враг будет стремиться уничтожить осажденный город ракетным огнем.

В мае семь стран — США, Тайвань, Канада, Япония, Южная Корея, Филиппины и Сингапур — решили создать канал для обмена данными, закрытый от Китая и России. Система обмена информацией должна подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в которые входят Россия и Китай. Также к участию в ней в будущем могут быть привлечены не входящие в АТЭС страны, в том числе Великобритания и Бразилия.