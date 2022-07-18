В ходе визита в Испанию руководители самаркандского автомобильного завода SamAuto обсудили совместный проекта по производству машин скорой помощи с представителями галисийской компании Rodriguez Lopez Auto. Об этом пишет агентство Dunyo.

Участники встречи договорились проработать выпуск спецавтомобилей на базе шасси автомобилей и грузовиков Isuzu. Для этого несколько шасси, произведенных в Самарканде, направят на завод в Испании для сборки пилотных версий карет скорой помощи. После этого с помощью испанских сотрудников планируется организовать производство спецавтомобилей в Самарканде.

Ожидается, что компания будет производить по 500-800 карет скорой помощи и спецавтомобилей ежегодно, что должно полностью покрыть внутренний спрос на обновление автопарка Минздрава Узбекистана, ведомственных и частных медучреждений республики и плановый экспорт

Переговоры узбекских властей с Rodriguez Lopez Auto о начале сотрудничества ведутся еще с мая прошлого года, когда Национальная федерация скорой помощи Испании ANEA выразила готовность организовать обучение персонала для работы в скорой помощи и использования современного медицинского оборудования. В августе прошлого года представители ANEA и Rodriguez Lopez Auto посетили Узбекистан.

Компания Rodriguez Lopez Auto — ведущий производитель машин скорой помощи и специального транспорта, она занимает свыше 65% рынка. Компания экспортирует продукцию на европейские рынки, в том числе в Германию, Голландию, Швецию, Англию, Францию, Бельгию, Словакию, Данию и Португалию. Также экспорт ведется в Марокко, Ливию, Сенегал, Анголу, Оман, Маврикий, Бангладеш, Чили, Перу, Эквадор, Колумбию, Венесуэлу, Боливию, Панаму, Коста-Рику и Доминикану. За время работы Rodriguez Lopez Auto изготовила более 10 тыс. машин скорой помощи для 25 стран мира.