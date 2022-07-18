ПОЛИТИКА
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В Виннице простились с погибшими детьми во время ракетного обстрела
В Виннице простились с детьми, погибшими в результате ракетных обстрелов по центру города 14 июля. Минобороны России утверждает, что мишенью военных якобы был Дом офицеров. Всего из-за обстрела погибли 24 человека, в том числе трое детей, еще больше 100 человек получили ранения. #винница #минобороныроссии #обстрелы
В Виннице простились с детьми, погибшими в результате ракетных обстрелов по центру города 14 июля. Минобороны России утверждает, что мишенью военных якобы был Дом офицеров. Всего из-за обстрела погибли 24 человека, в том числе трое детей, еще больше 100 человек получили ранения. / Others
18 июля 2022 г.
Истории
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