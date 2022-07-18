С начала года Россия более чем вдвое увеличила импорт глинозема из Казахстана из-за сложностей с поставками из других источников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные казахстанской государственной статистики и информацию источника.

Как следует из данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, в январе — мае экспорт глинозема из Казахстана в Россию вырос в 2,2 раза (с 157,5 тыс. тонн до 338,5 тыс. тонн). В июне в Россию прибыло 60,5 тыс. тонн глинозема — против 24 тыс. тонн в июне 2021 года. Другими словами, по итогам первого полугодия поставки глинозема из Казахстана в Россию составили почти 400 тыс. тонн по сравнению со 181,5 тыс. тонн в январе — июне прошлого года.

Кроме того, выросла и цена поставок: стоимость экспорта глинозема увеличилась втрое — до $181,9 млн, а средняя цена 1 тонны сырья выросла с $373,7 до $537,4, то есть на 44%.

Крупнейшим производителем алюминия в России, который производится из глинозема, является UC Rusal. Компания добывает бокситы и производит продукт как в России, так и за рубежом. Часть глинозема UC Rusal приобретает у сторонних поставщиков за границей (к примеру, в 2021 году было приобретено 837 тыс. тонн). Общее потребление глинозема холдингом в прошлом году достигло 7,5 млн тонн.

У UC Rusal девять глиноземных заводов в России (Богословский, Ачинский, Уральский, Пикалевский), Ирландии (Aughinish Alumina), Австралии (QAL), Гвинее (Friguia), на Ямайке (Windalco) и Украине (Николаевский глиноземный завод). По данным компании, в 2021 году большинство заводов работало на уровнях, близких к проектной мощности.

После начала войны России в Украине UC Rusal столкнулась со сложностями с поставками глинозема со своих зарубежных заводов. Так, в марте компания вынуждена была остановить производство на Николаевском заводе, который выпускал около 21% глинозема компании. После этого правительство Австралии ввело запрет на поставки в Россию глинозема и алюминиевой руды (на австралийский QAL в прошлом году пришлось 9% производства глинозема UC Rusal).

Из-за этого в июне резко выросли поставки глинозема в Россию из Китая. В марте Москва импортировала из КНР 9,9 тыс. тонн сырья, в апреле — 123,8 тыс. тонн (в апреле 2021 года поставки насчитывали лишь 136 тонн).