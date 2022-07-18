ПОЛИТИКА
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Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ
В отставку отправлены генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов. Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что отстранил руководителей силовых ведомств после того, как в Украине возбудили 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и «коллаборационной деятельности» в отношении работников прокуратуры, следствия и других правоохранительных органов. #венедиктова #баканов #Зеленский
Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ / Others
18 июля 2022 г.
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